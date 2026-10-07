Polizei durchsucht Rapper Trippie Redds Villa in Florida

Bei Trippie Redd (27) rückte am vergangenen Dienstag überraschend die Polizei an: Einsatzkräfte durchsuchten das Anwesen des Rappers im Süden des US-Bundesstaats Florida. Ein Sprecher des Davie Police Department bestätigte gegenüber TMZ, dass Beamte der Behörde vor Ort waren und bei der Vollstreckung eines Durchsuchungsbeschlusses auf dem Grundstück des Musikers Unterstützung leisteten. Was genau die Ermittler bei dem Einsatz suchten, wurde bislang nicht bekannt gegeben. Unklar ist auch, ob sich der Durchsuchungsbeschluss überhaupt direkt gegen den Rapper richtete. Die Behörden machten zudem keine Angaben dazu, ob sich Trippie während der Durchsuchung in seiner Villa befand oder zum Zeitpunkt des Einsatzes gar nicht zu Hause war. Auch Bilder oder nähere Informationen zum Ablauf der Durchsuchung liegen bisher nicht vor – zu den Hintergründen halten sich die Ermittler bislang bedeckt.

Federführend bei den Ermittlungen ist dem US-Portal zufolge nicht die Polizei von Davie, sondern das City of Miami Police Department. TMZ kontaktierte nach eigenen Angaben die zuständige Behörde, um mehr über den Hintergrund der Durchsuchung zu erfahren. Auch die Vertreter des Musikers wurden um eine Stellungnahme gebeten, reagierten zunächst jedoch nicht auf die Anfrage. Somit ist weiterhin unklar, was den Polizeieinsatz ausgelöst hat und ob überhaupt konkrete Vorwürfe im Raum stehen. Auch welche Rolle Trippie selbst bei den laufenden Ermittlungen spielt, wurde bisher nicht öffentlich gemacht. Ob sich der Rapper oder die zuständigen Behörden noch ausführlicher zu der Durchsuchung äußern werden, bleibt abzuwarten.

Für den Musiker, der mit bürgerlichem Namen Michael Lamar White IV heißt, ist es nicht die erste Berührung mit der Justiz. Schon 2018 geriet der Rapper in Atlanta in juristische Schwierigkeiten und wurde im Zusammenhang mit zwei voneinander unabhängigen mutmaßlichen Körperverletzungsfällen festgenommen. In einem der Verfahren erzielte Trippie später eine Einigung mit der Staatsanwaltschaft, wie TMZ berichtet. Der andere Fall wurde von den Anklägern schließlich nicht weiterverfolgt. Hinweise darauf, dass die damaligen Vorfälle in Georgia mit der aktuellen Durchsuchung seines Hauses in Florida zusammenhängen, gibt es nicht. Musikalisch gehört Trippie seit Jahren zu den bekannten Künstlern der US-Rapszene und brachte seit seinem Durchbruch mehrere Alben und Mixtapes heraus. Seit 2025 ist er außerdem Vater einer Tochter.

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Instagram / trippieredd Trippie Redd, Rapper

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Getty Images Trippie Redd bei der Tommy Factory New York Fall 2022 im Skyline Drive-In in Brooklyn, 11. September 2022

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Imago Trippie Redd tritt beim Day N Vegas Music Festival 2019 in Las Vegas auf

Sollte Trippie Redd sich zeitnah zu der Durchsuchung seiner Villa äußern? Ja, ein klares Statement würde vielen Spekulationen den Wind aus den Segeln nehmen! Nein, solange die Hintergründe unklar sind, muss er gar nichts kommentieren. Ergebnis anzeigen