"Catch Us": Auf der Jagd nach Jenke, Kiwi und Chris Tall

Andrea Kiewel (61), Chris Tall (35) sowie Jenke von Wilmsdorff (60) und dessen Sohn Jánik wagen sich in ein neues TV-Abenteuer: Für die ProSieben-Show "Catch Us. Die Jagd durch Europa" müssen die Stars ab dem 17. Oktober fünf Tage lang untertauchen. Schauplätze sind drei europäische Großstädte, in denen professionelle Verfolgerteams nach ihnen fahnden. Wer sich erwischen lässt, ist raus. Während Jenke gemeinsam mit seinem Sohn auf der Flucht ist, müssen die ZDF-Fernsehgarten-Berühmtheit und der Komiker jeweils allein zurechtkommen. Immerhin: Alle Teilnehmenden bekommen eine Stunde Vorsprung, bevor die sogenannten Hunter-Teams die Verfolgung aufnehmen. Steven Gätjen (54) moderiert das Format und leitet die Jagd von der Zentrale aus.

Für Andrea kommt noch eine ganz besondere Hürde hinzu: Die Moderatorin soll in einem knallig rot-weiß geringelten Shirt unentdeckt bleiben. Von ihren Tarnkünsten ist sie dennoch überzeugt. "Ich bin ein Chamäleon im Kiwi-Kostüm", erklärte sie laut ProSieben und ergänzte: "Ich bin wahnsinnig gut darin, ein Allerweltsgesicht zu machen." Chris hat die Aufgabe für sich schon treffend einsortiert. Er beschreibt sie als "Mischung aus Klassenfahrt, Verfolgungsjagd und dem schlimmsten Versteckspiel meiner Kindheit". Seine Taktik klingt simpel: "Ruhig bleiben, nicht auffallen und vor allem nicht anfangen, zu viel zu quatschen. Also genau das Gegenteil von dem, was ich sonst beruflich mache", so der Comedian gegenüber dem Sender. Zu sehen gibt es das Ganze allerdings erst mit einigem Abstand – ProSieben zeigt das Abenteuer und seinen Ausgang am 10., 11. und 12. November als dreitägiges TV-Event.

Gejagt wird die Prominenz von spannenden Duos. Das erste Hunter-Team besteht aus den Wolter-Zwillingen Benni und Dennis. Weitere Teams bilden die GNTM-Bekanntheiten Jana Heinisch (32) und Betty Taube (31), die Influencer Maren (34) und Tobias Wolf (35), die Realitystars Serkan Yavuz (33) und Cecilia Asoro (30), das "Sat.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorenduo Matthias Killing (47) und Alina Merkau (40) sowie zu guter Letzt die YouTuber Rick und Alex. Auch die Zuschauer dürfen mitjagen: Über die Joyn-App und die Social-Media-Kanäle von @catchus.de können sie Hinweise zu den Aufenthaltsorten der Promis durchgeben und so die Hunter unterstützen.

Anzeige Anzeige

Joyn/Robert Maschke/Mark Rehbeck/Debora Brune Chris Tall, Andrea Kiewel, Jenke von Wilmsdorff und Jánik von Wilmsdorff in "Catch us - Die Jagd durch Europa"

Anzeige Anzeige

Joyn/Felix Görgens Dennis und Benni Wolter in ihrer neuen Show "Schäm dich Reich!"

Anzeige Anzeige

Getty Images Collage: Betty Taube und Jana Heinisch im Juli 2019 in Berlin