Mckenna Grace strahlt im ikonischen Katniss-Hochzeitskleid

Hochzeitsglocken im Musée Rodin? Nicht ganz – aber fast. Mckenna Grace (20) erschien am Dienstagabend in Paris bei dem Event "Elegance Is Authority: The Story, Style, And Power of Panem" in einer üppigen weißen Robe von Monique Lhuillier. Das Kleid mit seinen voluminösen Rüschen und einem funkelnden, diamantbesetzten Oberteil dürfte bei Fans sofort Erinnerungen geweckt haben: Es ist eine Hommage an das legendäre Brautkleid, das Jennifer Lawrence (36) als Katniss Everdeen in "Die Tribute von Panem – Catching Fire" trug. An ihrer Seite posierte ihr Kollege Joseph Zada, der im kommenden Prequel "Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping" den jungen Haymitch Abernathy verkörpert. Gemeinsam bildeten die beiden das Highlight des Abends – und sorgten bei den Fans der Reihe prompt für Erinnerungen an eine der denkwürdigsten Szenen der gesamten Filmsaga.

In "Catching Fire" präsentiert Katniss die weiße Brautrobe zunächst auf einer Bühne. Dann beginnt der Stoff zu brennen und verwandelt sich spektakulär in ein schwarzes Kleid mit Flügeln, das sie als Mockingjay beziehungsweise Spotttölpel inszeniert. So viel Feuerwerk gab es in Paris zwar nicht, dafür markiert der Auftritt den Startschuss für die Promotion zu "Sunrise on the Reaping". Und Mckenna stellte bereits in Aussicht, dass modisch noch einiges kommen dürfte. "Ganz im Geiste der Mode freue ich mich so sehr auf diese Pressetour und all die Looks und all die Premieren und all die Gelegenheiten, bei denen wir die Fans treffen können", schwärmte sie gegenüber dem W Magazine. Und weiter: "Es wird verrückt, wahnsinnig und aufregend." Das Prequel, in dem unter anderem Elle Fanning (28), Jesse Plemons (38), Glenn Close (79), Maya Hawke (28), Iris Apatow (23) und Ralph Fiennes (63) mitwirken, kommt am 20. November in die Kinos.

Dass Mckenna bei dem Projekt besonders mitfiebert, hat einen simplen Grund: Sie ist selbst großer Fan der von Suzanne Collins (64) erschaffenen Welt und bezeichnete sich sogar als "Superfan". "Es ist verrückt, in irgendeiner Form Teil von 'Die Tribute von Panem' zu sein. Diese Figuren spielen zu dürfen, fühlt sich für uns alle, glaube ich, so surreal an", erklärte die Schauspielerin gegenüber Entertainment Tonight. Von einem Vorsprechen war damals noch gar keine Rede, als sie sich das neue Buch nach eigener Aussage direkt nach Erscheinen bei Barnes & Noble besorgte und verschlang. Am Set habe sich dann schnell gezeigt, dass sie damit nicht allein war: Alle Beteiligten seien Fans der Reihe gewesen. Das Team habe etwas erschaffen wollen, auf das es stolz sein könne – und das gleichzeitig die Anhänger glücklich machen würde.

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Getty Images Mckenna Grace bei "Elegance Is Authority: The Story, Style, And Power Of Panem" im Musée Rodin in Paris, 6. Oktober 2026

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Getty Images Joseph Zada und Mckenna Grace beim Event "Elegance Is Authority: The Story, Style, And Power Of Panem" im Musée Rodin, Paris

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ActionPress Filmplakat von "The Hunger Games: Mockingjay"