"Catch us": Serkan Yavuz freut sich auf die Jagd mit Cecilia

Serkan Yavuz (33) hat eine Neuigkeit im Gepäck, die Realityfans aufhorchen lässt: Der Realitystar gehört zur Besetzung der ersten Staffel des neuen Formats "Catch Us". Das verkündete Serkan jetzt in einer neuen Folge seines Podcasts "unREAL". Dabei tritt er nicht mit irgendeiner Partnerin an, sondern mit Cecilia (30), die er als "eine seiner besten Freundinnen" bezeichnet. Unter dem passenden Namen "Team Chaos" reisen die Freunde quer durch Europa und nehmen gleich mehrere prominente Ziele ins Visier. Sie machen Jagd auf Comedian Chris Tall (35), Moderatorin Andrea Kiewel (61) sowie Jenke von Wilmsdorff (60) und dessen Sohn Jánik von Wilmsdorff. Serkan kann seinen Einsatz kaum erwarten, wie er im Podcast deutlich machte: "Das wird ein richtig geiles Spektakel. Ich freu mich, dass wir gemeinsam was machen können."

Bei ihrer europaweiten Verfolgungsjagd sind Serkan und Cecilia allerdings nicht auf sich allein gestellt. Um Chris, Andrea, Jenke und Jánik aufzuspüren, müssen sie ihre Community aktiv in die Suche einbinden. Hinweise und Unterstützung der Fans sollen "Team Chaos" dabei helfen, den Gejagten auf die Spur zu kommen. Dass ihnen die vier es dabei leicht machen, glaubt Serkan nicht. Trotzdem gibt er sich selbstbewusst: "Wir jagen einfach durch Europa und ich bin sehr gespannt, wie das wird. Sie werden es uns nicht einfach machen, aber wir wären nicht wir, wenn wir nicht irgendwie gut aufgestellt wären." Besonders stolz ist der Podcaster zudem auf einen Umstand: Nach seiner Aussage sind er und Cecilia die einzigen Reality-TV-Persönlichkeiten im gesamten Teilnehmerfeld.

Ganz neu ist die gemeinsame Jagd für Serkan und Cecilia nicht. Die Freunde kennen sich bereits aus dem Format "The Hunt". Dort gingen sie zwar als Konkurrenten ins Rennen, arbeiteten in einigen Situationen aber trotzdem wie ein Team zusammen. In der Vergangenheit habe Serkan seiner Freundin nach eigener Aussage schon mehrfach den Sieg vor der Nase weggeschnappt. Den Namen "Team Chaos" begründet Serkan mit ihren unterschiedlichen Charakteren: Cecilia sei die Verpeilte, während er selbst stets mit dem Kopf durch die Wand wolle. Gleichzeitig seien beide lösungsorientiert, weshalb er mit einem harmonischen Zusammenspiel rechnet. "Das wird 'ne gute Nummer", kündigte er im Podcast an. Für die kommende Woche stellte Serkan außerdem weitere große Neuigkeiten in Aussicht – Details durfte er dazu bislang allerdings noch nicht verraten.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Eibner, IMAGO / Future Image Cecilia Asoro und Serkan Yavuz

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Serkan Yavuz, "Kampf der RealityAllstars"-Kandidat

Anzeige Anzeige

Imago Jenke von Wilmsdorff und Janik von Wilmsdorff beim "Kölner Treff", April 2026