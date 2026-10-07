Gelüste & Co.: So fühlt sich Alessandra Riili als Schwangere

Alessandra Riili erwartet mit ihrem Partner Antonio ihr erstes Kind – doch die Vorfreude wurde zu Beginn von starken Beschwerden begleitet. Im Promiflash-Interview spricht die Schauspielerin nun offen darüber, wie sehr ihr die ersten Schwangerschaftswochen zugesetzt haben. "Ich habe mich am Anfang wirklich schrecklich gefühlt. Mir war durchgehend übel und ich musste mich sehr oft übergeben", erinnert sie sich. Inzwischen hat sich ihr Zustand deutlich gebessert, ganz verschwunden sind die Beschwerden allerdings noch nicht. "Mittlerweile ist es zum Glück viel, viel besser und ich muss eigentlich nur noch einmal morgens erbrechen", erklärt die werdende Mama. Ihre Hoffnung: Auch dieser letzte Rest möge bald der Vergangenheit angehören. Ein Fazit zieht sie dennoch schon jetzt: "Schwangerschaft ist wirklich nichts für schwache Nerven – ich habe das vorher total unterschätzt."

Neben den körperlichen Beschwerden haben sich bei Alessandra inzwischen auch die typischen Schwangerschaftsgelüste eingestellt. Dabei hat die ehemalige Der Promihof-Kandidatin derzeit eine ganz klare Vorliebe, wie sie im Promiflash-Interview verrät: "Bei den Gelüsten habe ich momentan einen ganz klaren Favoriten: alles, was sauer ist!" Besonders angetan hat es ihr eine bestimmte Kombination: "Ich liebe gerade einfach alles Herzhafte mit Zitrone und bei Süßigkeiten kann es mir gar nicht sauer genug sein." Ob herzhafte Gerichte mit einem Spritzer Zitrone oder besonders saure Naschereien – aktuell darf es für Alessandra offenbar ordentlich sauer sein. Auf die Frage nach ihren Gelüsten muss sie also nicht lange überlegen: Der Geschmack bestimmt aktuell ganz klar ihren Speiseplan.

Alessandra und Antonio sind beide durch ihre Teilnahme an Bad Boyfriends bekannt. Ihre Schwangerschaft machten die beiden gemeinsam mit einer weiteren freudigen Nachricht öffentlich: Sie sind verlobt. In einem Instagram-Video war zu sehen, wie Antonio an einem Steinstrand vor seiner Partnerin auf die Knie ging. Eine weitere Szene zeigte ihn dabei, wie er liebevoll über ihren damals noch kleinen Babybauch strich. Auf die bevorstehende Zeit als kleine Familie freut sich die Reality-TV-Bekanntheit besonders. Neben den vielen ersten gemeinsamen Erlebnissen kann sie es kaum erwarten, ihr Baby endlich im Arm zu halten. Auch auf eine ganz neue Seite ihres Partners ist Alessandra gespannt: "Außerdem freue ich mich auch total darauf, Antonio in seiner Rolle als Papa aufblühen zu sehen", schwärmt sie im Promiflash-Interview.

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Instagram / alessandra_riili Alessandra Riili, Schauspielerin

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Instagram / alessandra_riili Alessandra Riili, April 2026

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Instagram / alessandra_riili Antonio und Alessandra Riili, Juli 2026