Christian Lell offenbart seine Depression bei Promi-BB

Schon an Tag zwei im TV-Knast von Promi Big Brother wird es für Christian Lell (42) emotional. Im Gespräch mit Tessa Bergmeier (37) blickt der ehemalige Fußballprofi zunächst auf seine sportliche Laufbahn zurück, ehe das Gespräch eine ernste Wendung nimmt. Plötzlich geht es um seine Schwester Marie-Therese, die im April 2014 im Alter von nur 27 Jahren an Mukoviszidose starb. Bei dem Gedanken an sie kullern bei dem Sportler die Tränen – ihr Verlust und die Krise, die später folgte, prägen ihn bis heute: "Vor drei, vier Jahren ist dann alles in mir zusammengebrochen. Ich bin in eine Depression gerutscht", gesteht er in der Show. Es ist ein Geständnis, das im Container für betroffene Stille sorgt.

Christian haderte lange damit, dass einige Menschen im Leben vieles erreichen können, während anderen diese Möglichkeiten verwehrt bleiben. Beim Gedanken an Marie-Therese empfindet er deshalb bis heute widersprüchliche Gefühle: "Es ist ein lachendes und ein weinendes Auge. Ein lachendes, weil sie mich zu der Erkenntnis gebracht hat, das Leben wieder zu genießen. Aber natürlich auch ein weinendes, weil du den Menschen nicht mehr anfassen kannst, nicht mehr sehen kannst." Der Verlust fiel in die Zeit seines Abschieds vom Profifußball. Nach einer letzten Station in der Kreisklasse lief sein Vertrag 2016 aus, anschließend stieg er in die Immobilienbranche ein. Der geschäftliche Erfolg stellte sich zwar ein – doch erfüllt habe ihn das nicht.

Im Gespräch mit Tessa schildert Christian, wie er sich damals immer weiter verlor: "Ich bin immer mehr abgedriftet, hab auf einer Yacht gelebt, 14 Jahre auf Ibiza." Von außen habe alles perfekt gewirkt, innerlich habe er jedoch nichts mehr gespürt: "Innerlich ist kein Gefühl da, keine Dankbarkeit. Du siehst nichts mehr. Ich war im goldenen Käfig, hatte keinen Sinn mehr im Leben gesehen." Später ging es für den Ex-Fußballer auch beruflich bergab. Heute zieht er daraus trotzdem ein erstaunlich positives Fazit: "Ich habe alles verloren, aber auch alles gewonnen. Nämlich mich und mein Herz." Das Schicksal seiner Schwester bewegte ihn auch zu sozialem Engagement. Mit seiner bereits 2008 gegründeten Christian Lell Stiftung unterstützt er Erkrankte und erfüllt ihnen Herzenswünsche. Bis die Erkenntnis, das Leben wieder zu genießen, auch emotional bei ihm ankam, dauerte es allerdings lange.

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Imago Christian Lell beim PROMI BIG BROTHER REVEAL EVENT 2026 im Capitol Theater in Düsseldorf

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Imago Vorstellung der neuen Bewohner von Promi Big Brother 2026 im Capitol Theater Düsseldorf

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Arroyo Moreno/Getty Images Christian Lell im Trikot von Levante UD