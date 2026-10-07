Schottlands Schlagerstar Lena Martell stirbt mit 86 Jahren

Die Musikwelt nimmt Abschied von Lena Martell: Die schottische Sängerin und Fernsehmoderatorin ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Wie die BBC berichtet, starb die als Helen Thomson geborene Künstlerin bereits in der vergangenen Woche nach kurzer Krankheit in einem Pflegeheim nahe Glasgow. Mit ihrem Tod geht eine jahrzehntelange Karriere zu Ende, die schon in ihrer Kindheit ihren Anfang nahm. Bereits als Mädchen stand sie als Sängerin in der Band ihres Bruders auf der Bühne und sammelte dort erste Erfahrungen. Später führte ihr Weg sie an die Seite internationaler Größen des Showgeschäfts. So trat sie gemeinsam mit Frank Sinatra (†82) in New York und Las Vegas auf. Auch am Broadway war sie zu sehen – dort sprang sie sogar für Barbra Streisand (84) ein und übernahm zeitweise deren Rolle im Musical "Funny Girl".

Der Grundstein für ihre Karriere wurde schon früh gelegt: Im Alter von gerade einmal 16 Jahren bekam Lena durch die ITV-Show "Find the Singer" ihren ersten Plattenvertrag. Ihren größten musikalischen Erfolg feierte sie jedoch erst einige Jahre später mit ihrer Coverversion von "One Day at a Time". Im Oktober 1979 eroberte der Song die Spitze der britischen Singlecharts und blieb dort drei Wochen. Die Single verkaufte sich fast drei Millionen Mal, hielt sich insgesamt 36 Wochen in den Charts und stellte damit einen Guinness-Weltrekord auf. Auch mit ihren Alben konnte die Musikerin große Erfolge feiern. Zwischen 1974 und 1980 schafften es sechs ihrer Platten in die britischen Charts, vier davon sogar in die Top 20.

Neben ihrer musikalischen Laufbahn war Lena auch im Fernsehen ein bekanntes Gesicht. In den 1970er-Jahren moderierte sie bei der BBC eine eigene Sendung, in der sie Musik und Interviews miteinander verband. Mehr als zwölf Millionen Zuschauer schalteten wöchentlich ein. In den darauffolgenden Jahren war die Entertainerin rund um den Globus unterwegs und trat auf Kreuzfahrtschiffen, in Kabaretts und Konzerthallen auf. Einen großen Teil ihrer Zeit verbrachte sie dabei in den USA. Privat musste Lena laut BBC mehrere gesundheitliche Rückschläge verkraften: Sie überstand eine Krebserkrankung und unterzog sich außerdem einer dreifachen Bypass-Operation am Herzen. Nach ihrer Genesung wollte sie jedoch weiterhin auf der Bühne stehen und kehrte für einen Auftritt im Pavilion Theatre in Glasgow noch einmal vor Publikum zurück.

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Getty Images Lena Martell posiert am 9. Februar 1972

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Getty Images Frank Sinatra im Juli 1950

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Getty Images Lena Martell in Großbritannien, 16. Februar 1972