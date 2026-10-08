Anna Kraft gibt schonungslosen Einblick in den Alltag mit MS

Anna Kraft (41) offenbart ihren Followern eine Seite, die sonst nur selten zu sehen ist. Statt sportlich und gut gelaunt wie bei vielen ihrer Auftritte zeigt sich die RTL-Sportmoderatorin auf Instagram auf dem Sofa liegend. Ihre Multiple Sklerose habe ihr an diesem Tag keine andere Wahl gelassen. "Heute hat mich die MS voll im Griff", ist dort zu lesen. Mitleid möchte sie dafür ausdrücklich nicht: "Das ist schlicht mein Leben. Auch das gehört dazu." Anna schildert eindrücklich, welche Einschränkungen die Erkrankung mit sich bringt. Selbst das einfache Gehen sei für sie manchmal kaum noch möglich. "Laufen? Kaum möglich. Meine Beine fühlen sich an, als würden tausend Ameisen darin herumlaufen. Kribbeln, Taubheit, keine Kraft. Mein Körper macht heute ziemlich deutlich: Stopp", erklärt die Moderatorin ihren Followern. An ihren Job, Sport oder den üblichen Alltag ist an solchen Tagen nicht zu denken.

Dass sie diesen Einblick teilt, hat für Anna einen Grund. In den sozialen Medien dokumentiert sie häufig die Tage, an denen vieles möglich ist. Doch zu einem ehrlichen Umgang mit der Krankheit gehört für sie eben auch das andere Extrem. "Ich zeige oft die Tage, an denen viel geht. Job, Kinder, Sport, Leben. Aber wenn ich über MS spreche, dann gehören auch diese Tage dazu. Die, an denen ich auf dem Sofa liege und mein eigener Körper plötzlich die Regeln macht", stellt sie klar. Als zweifache Mutter ist ihr bewusst, dass auf schwierige Zeiten auch wieder bessere Phasen folgen. "Heute ist nur keiner davon. Also bleibe ich liegen. Nicht dramatisch. Nicht heldenhaft. Einfach, weil es heute nicht anders geht. Auch das ist MS. Auch das bin ich", resümiert Anna transparent.

Die Diagnose Multiple Sklerose erhielt Anna bereits 2015. Öffentlich machte sie ihre Erkrankung allerdings erst sechs Jahre später – ein Schritt, der ihr nicht leichtfiel. "Ich habe mir so lange Zeit gelassen, weil ich die Krankheit annehmen und erst einmal meine Einstellung und meinen Weg dazu finden musste. Für mich war das ein ganz großer Schritt. Ein tiefer Einblick in mein Privatleben", erklärte sie damals laut t-online. Zur Behandlung erhält sie etwa alle sechs Monate eine Antikörpertherapie in Form einer Infusion. Darüber hinaus hat die Moderatorin ihre Ernährung umgestellt. Auf Sport verzichtet sie trotz MS nicht, allerdings ohne den Leistungsdruck aus früheren Zeiten – einst war sie im Staffelsprint als Leistungssportlerin aktiv. Anna ist seit über 14 Jahren privat mit dem Fußballkommentator Wolff-Christoph Fuss liiert. Gemeinsam haben die beiden zwei Töchter.

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Instagram / annakraft1 Anna Kraft, Mai 2025

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Getty Images Anna Kraft, Sportmoderatorin

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Getty Images Anna Kraft und Wolff-Christoph Fuss im April 2022

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