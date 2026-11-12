Anna Kraft glänzt beim Sportpresseball mit wandelbarem Kleid

Anna Kraft (41) hat beim 44. Sportpresseball in Frankfurt mit einem besonderen Kleid alle Blicke auf sich gezogen. Am Samstagabend kam die Moderatorin in einer glamourösen Robe von Designerin Jasmin Erbas auf den roten Teppich. Besonders die lange Schleppe zog alle Blicke auf sich und verlieh dem Auftritt eine elegante Note. Doch das Kleid hielt noch eine Überraschung für den späteren Abend bereit: Dank zweier Druckknöpfe lässt sich die Schleppe ganz einfach abnehmen und an der Garderobe abgeben. Übrig bleibt ein schickes Cocktailkleid, in dem Anna ohne Probleme feiern und tanzen kann. Für den festlichen Anlass macht sich die Sportjournalistin gerne besonders schick. Gegenüber RTL schwärmte sie: "Zu einer schönen Party können wir die feinste Robe auspacken und uns ein bisschen wie eine Prinzessin fühlen."

Vor Ort erklärte die Moderatorin dem Sender auch, wie aus ihrem Look im Handumdrehen ein anderer wird: "Die kann ich gleich mit zwei Druckknöpfen abmachen, an der Garderobe abgeben. Und ich habe ein wunderbares, tolles Cocktailkleid immer noch an." Anna und Jasmin verbindet bereits eine längere Zusammenarbeit. Die Designerin hat schon mehrere ihrer aufwendigen Kleider für Anna entworfen oder eigens für sie angefertigt. Ein wandelbares Kleid trägt Anna allerdings zum ersten Mal. Inspiriert dazu wurde sie bei ihrem letzten Besuch auf dem Sportpresseball. Wegen ihrer aufwendigen Robe musste ihre Begleitung, ihre beste Freundin, damals ständig als "Toilettenbegleitung" mitkommen. Dieses Jahr wollte Anna es deshalb unkomplizierter haben, ohne dabei auf Glamour zu verzichten. "Ich zieh' mal was Praktischeres, was Sportlicheres an", sagte sie über ihre Entscheidung.

Dass hinter Annas glamourösen Auftritten auch schwere Tage steckten, hatte sie wenige Wochen zuvor auf Instagram gezeigt. Wegen ihrer Multiplen Sklerose hatte die Moderatorin auf dem Sofa bleiben müssen. "Heute hat mich die MS voll im Griff", hatte sie geschrieben. Schon das Gehen war für sie an diesem Tag kaum möglich gewesen. "Meine Beine fühlen sich an, als würden tausend Ameisen darin herumlaufen. Kribbeln, Taubheit, keine Kraft", hatte Anna ihre Beschwerden beschrieben. Mitleid hatte sie mit diesem Einblick ausdrücklich nicht wecken wollen. "Das ist schlicht mein Leben. Auch das gehört dazu", hatte sie klargestellt. Neben ihren aktiven Tagen mit Job, Kindern und Sport hatte Anna auch diese Seite ihres Alltags zeigen wollen. Die Diagnose hatte sie bereits 2015 erhalten, öffentlich gemacht hatte sie ihre Erkrankung erst sechs Jahre später.

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Imago Anna Kraft beim 44. Deutschen SportpresseBall am 7. November 2026 in der Alten Oper in Frankfurt

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Imago Anna Kraft auf dem roten Teppich beim 44. Deutschen Sportpresseball in der Alten Oper Frankfurt

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