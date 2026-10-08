Evan Rachel Wood erhebt neue Vorwürfe gegen Marilyn Manson

Evan Rachel Wood (39) hat erneut schwere Anschuldigungen gegen ihren früheren Verlobten Marilyn Manson (57) erhoben. In einer aktuellen Ausgabe des Podcasts "The Hidden Third" berichtete die Schauspielerin von einer Begegnung mit dem Musiker, der mit bürgerlichem Namen Brian Warner heißt. Demnach traf sie ihn 2014 auf einer Afterparty wieder – mehrere Jahre nach ihrer Trennung. Es sei das letzte Mal gewesen, dass sie ihm persönlich begegnet sei. Während des Abends sei sie dem Sänger immer wieder durch die verschiedenen Räume gefolgt. Als sie sich schließlich geweigert habe, ihn in sein Hotel zu begleiten, und stattdessen zu ihrem Sohn nach Hause habe fahren wollen, soll Brian eine drastische sexualisierte Drohung gegen ihr Kind ausgesprochen haben. Die schweren Anschuldigungen beruhen ausschließlich auf Evans Darstellung. Der Musiker weist die gegen ihn erhobenen Missbrauchsvorwürfe grundsätzlich zurück.

Wie Evan in dem Podcast schilderte, habe sie zunächst erfahren, dass sich ihr Ex-Verlobter ebenfalls auf der Party aufhalte. Daraufhin sei sie selbst auf ihn zugegangen. "Ich ging einfach direkt zu ihm, tippte ihm auf die Schulter und sagte: 'Hi', und er sagte: 'Hey'", erinnerte sich die Schauspielerin. Brian sei damals mit zwei Frauen unterwegs gewesen und habe sie gegenüber anderen Gästen mehrfach als seine ehemalige Verlobte bezeichnet. Sie selbst habe versucht, sich nichts anmerken zu lassen und ihm möglichst wenig Aufmerksamkeit zu schenken. Als sie von ihrem Sohn erzählt und ihm ein Foto des Kindes habe zeigen wollen, soll der Musiker abweisend reagiert haben: "Ich will kein Bild von deinem verdammten Kind sehen." Anschließend habe er ihr ins Ohr geflüstert: "Ich war der Erste, von dem du schwanger warst." Nachdem Evan sein Angebot abgelehnt habe, mit ihm ins Hotel zu fahren, soll er schließlich gedroht haben: "Ich werde deinen Sohn f*cken." Die Schauspielerin hatte diesen Vorwurf bereits 2021 in Gerichtsunterlagen vorgebracht. Demnach veranlasste die angebliche Drohung sie damals dazu, die Sicherheitsvorkehrungen an ihrem Zuhause zu verstärken.

Die Beziehung zwischen Evan und Brian begann, als die Schauspielerin gerade einmal 18 Jahre alt war und der Musiker bereits 37. Im Jahr 2007 verlobten sich die beiden, bevor sie 2010 endgültig getrennte Wege gingen. Später bekam Evan mit Jamie Bell (40) einen Sohn. 2022 machte sie außerdem öffentlich, dass sie 2011 eine Schwangerschaft von ihrem früheren Partner abgebrochen hatte. Bereits 2021 hatte die Schauspielerin Marilyn Manson vorgeworfen, sie als Teenager manipuliert und über mehrere Jahre hinweg psychisch, körperlich und sexuell missbraucht zu haben. Mehr als ein Dutzend weitere Frauen meldeten sich anschließend mit ähnlichen Anschuldigungen zu Wort. Der Sänger bestritt sämtliche Vorwürfe und erklärte, seine intimen Beziehungen seien immer einvernehmlich gewesen. 2022 reichte er eine Verleumdungsklage gegen Evan ein, von der noch im selben Jahr Teile abgewiesen wurden. 2024 wurde der Rechtsstreit schließlich vollständig beigelegt, wobei der Musiker im Rahmen der Einigung ihre Anwaltskosten übernahm. In einem späteren Gespräch mit The Times berichtete Evan von anhaltenden Ängsten sowie von Autos, die ihr gefolgt seien, Anrufen unbekannter Nummern und mutmaßlichen Phishingversuchen.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Evan Rachel Wood und Marilyn Manson

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Getty Images Evan Rachel Wood, Schauspielerin

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