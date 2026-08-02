Evan Rachel Wood über ihr Aus bei "Practical Magic 2"

Evan Rachel Wood (38) hat sich noch einmal auf Instagram zu ihrer Abwesenheit in der Fortsetzung des Kultfilms "Practical Magic" geäußert. Der Film erzählt die Geschichte der Schwestern Sally (Sandra Bullock, 62) und Gillian Owens (Nicole Kidman, 59), die von einer Hexenfamilie abstammen. Auf den Frauen der Familie lastet ein Fluch: Jeder Mann, den sie lieben, stirbt früh. Nach einem Unfall mit Gillians Freund müssen die Schwestern zusammenhalten und sich ihrem Erbe stellen. Die Schauspielerin verkörperte im Original von 1998 Kylie Owens, die Tochter von Sally. Rachel war davon ausgegangen, auch im Sequel eine Rolle zu spielen. Doch stattdessen übernimmt nun Joey King (27) den Part in "Practical Magic 2".

In einer Insta-Story erklärte die Schauspielerin nun, warum eine Rückkehr in der Neuauflage aus ihrer Sicht schlicht nicht funktioniert hätte: "Im Buch ist die älteste Tochter – meine Figur – näher an 25, schwanger und verliebt sich in Frauen, nicht in Männer. Im neuen Film haben sie die Schwangerschaft und die Queerness meiner Figur gestrichen, sie jünger gemacht und ihr die Aufgabe gegeben, den Fluch zu brechen, anstatt ihrer jüngeren Schwester. Deshalb hat es aufgrund der Änderungen und des Tausches der Geschichten der Töchter nicht funktioniert, mich zurückzubringen." Auch Alexandra Artrip, die im Original Kylies jüngere Schwester Antonia spielte, wurde für die Fortsetzung nicht zurückgeholt.

Evan schloss ihre Erklärung mit aufbauenden Worten für das gesamte Team: "Ich freue mich wirklich, dass eine neue Generation diese Filme entdecken wird, und auch die wunderschönen Bücher von Alice Hoffman. Ich habe Joey King meine besten Grüße geschickt und drücke ihr die Daumen." Vor Kurzem war das Thema schon einmal aufgekommen, als Warner Bros. den ersten Trailer zum Film veröffentlichte. Damals freuten sich viele Fans über die Rückkehr von Sandra Bullock und Nicole Kidman als Owens-Schwestern. Gleichzeitig gab es in den Kommentaren aber reichlich Frust, weil Evan Rachel Wood nicht als erwachsene Kylie dabei war.

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Getty Images Evan Rachel Wood bei der Weltpremiere von FXs "The Shards", 2026

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Getty Images Sandra Bullock und Nicole Kidman in "Zauberhafte Schwestern", 1998

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Getty Images Joey King bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York