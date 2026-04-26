Evan Rachel Wood fühlt sich noch von Marilyn Manson bedroht

Fünf Jahre nach den Missbrauchsvorwürfen gegen Ex Marilyn Manson (57) spricht Evan Rachel Wood (38) offen über ihre anhaltende Angst – und zeichnet ein bedrückendes Bild ihres Alltags. Im Interview mit The Times berichtet sie, sich noch immer bedroht zu fühlen: Autos würden ihr folgen, dazu kämen ständige Belästigungen. "Auf meinem Computer gibt es immer noch Phishing-Versuche. Unbekannte Nummern rufen mich immer wieder an", sagt sie. Evan kommt in dem Gespräch auch auf die rund vier Jahre andauernde Beziehung zu Marilyn zu sprechen und findet deutliche Worte für das, was sie damals erlebte: "Seine Umgebung, sein Umfeld – das funktionierte sehr ähnlich wie eine Sekte."

Die Vorwürfe selbst reichen zurück ins Jahr 2021, als Evan ihren Ex-Partner öffentlich beschuldigte. Zeitgleich meldeten sich vier weitere Frauen mit ähnlichen Schilderungen. Marilyn, bürgerlich Brian Warner, wies alles als "schreckliche Verzerrungen der Realität" zurück. 2022 zog er vor Gericht und verklagte Evan wegen Verleumdung, nahm die Klage jedoch 2024 zurück und erklärte sich bereit, ihre Anwaltskosten zu übernehmen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in Los Angeles wurden Anfang 2025 eingestellt – teils wegen Verjährung, teils mangels ausreichender Beweise. Evan beschreibt ihre Reaktion darauf gegenüber The Times als "Gefühl erdrückender Bestätigung".

Bekannt wurde Evan unter anderem durch ihre Rolle in der HBO-Serie "Westworld", doch ihr Engagement geht längst über die Schauspielerei hinaus. Im Dokumentarfilm "Phoenix Rising" arbeitete Evan ihre eigenen Erfahrungen detailliert auf. Nun ist sie auch Teil des neuen Films "The Narcissist's Playbook" von Mark Vicente, der sich mit narzisstischem Missbrauch beschäftigt und im Juni erscheinen soll. Im aktuellen Interview zieht Evan sogar Parallelen zum Fall Jeffrey Epstein (†66) und warnt: "Wir haben Beweise – und es reicht nicht. Irgendetwas ist falsch und kaputt, dass diese Art von Missbrauch weiterhin möglich ist."

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Evan Rachel Wood und Marilyn Manson

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Getty Images Evan Rachel Wood und Marilyn Manson, 2007

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Getty Images Evan Rachel Wood, November 2017