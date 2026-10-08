Nach Red-Bull-Aus kassiert Christian über 39 Millionen Euro

Jetzt ist schwarz auf weiß nachzulesen, mit welcher Summe Christian Horner (52) bei Red Bull Racing verabschiedet wurde. In dieser Woche wurden die Geschäftszahlen des Rennstalls für das Jahr 2025 beim britischen Handelsregister Companies House eingereicht. Daraus geht hervor, dass der frühere Formel-1-Teamchef 33,5 Millionen Pfund, also rund 39,5 Millionen Euro, als Entschädigung für den Verlust seines Amtes erhielt. Hinzu kamen fast 5,2 Millionen Euro Gehalt, die er vor seinem Abschied kassierte. Unterm Strich ergibt das rund 45 Millionen Euro oder, anders gerechnet, etwa 860.000 Euro pro Woche.

Im Kleingedruckten des aktuellen Red-Bull-Racing-Jahresabschlusses wird die Zahlung ausdrücklich als "compensation for loss of office" bezeichnet. Übersetzt handelt es sich dabei um eine Entschädigung für den Verlust seines Amtes. Für großes Aufsehen hatte zuvor eine brisante E-Mail gesorgt, die vor dem Großen Preis von Bahrain 2024 an zahlreiche Personen aus dem Formel-1-Umfeld verschickt worden war. Darin befanden sich Nachrichten, die mutmaßlich zwischen Christian und einer Mitarbeiterin ausgetauscht worden waren und einen intimen Inhalt gehabt haben sollen. Wer die beteiligte Frau ist, darf aus rechtlichen Gründen nicht genannt werden. Laut der Daily Mail endete mittlerweile auch ihre spätere Tätigkeit im Motorsport.

Christian hatte Red Bull Racing seit dem Formel-1-Einstieg des Rennstalls im Jahr 2005 mehr als zwei Jahrzehnte lang als Teamchef geprägt. Unter seiner Leitung gewann das Team acht Fahrertitel und sechs Konstrukteurstitel. Als die endgültige Trennung feststand, kursierten zunächst noch deutlich höhere Summen: Die BBC brachte damals rund 60 Millionen Euro ins Spiel, andere Medien spekulierten sogar über bis zu 90 Millionen Euro. Die nun veröffentlichten Unterlagen aus dem Handelsregister beziffern die Entschädigung auf über 39 Millionen Euro. Privat hatte der Unternehmer während der gesamten Kontroverse Rückendeckung von seiner Ehefrau Geri Halliwell (54), die öffentlich zu ihm stand. Das Paar lebt mit seiner Familie und insgesamt drei Kindern weiterhin abwechselnd an den beiden Wohnsitzen in Oxfordshire und London.

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Getty Images Christian Horner im Juni 2025 in Österreich

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Getty Images Christian Horner im Oktober 2023

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Getty Images Christian Horner und Geri Halliwell-Horner im Juli 2024