"Unter uns"-Star Marie Zielcke zieht sich für Playboy aus

Marie Zielcke (47) lässt für den Playboy die Hüllen fallen. Die Schauspielerin, die als Anna Weigel aus der RTL-Serie Unter uns bekannt ist, präsentiert sich mit 47 Jahren nackt und selbstbewusst in der November-Ausgabe des Magazins. Entstanden sind die erotischen Bilder im Wiener Stundenhotel Hotel Orient. Damit zeigt sich der Serienstar von einer Seite, die für viele Fernsehzuschauer ungewohnt sein dürfte. Hinter der Fotostrecke, die auch ein Social-Cover auf Instagram bekommen hat, steckt jedoch mehr als der Wunsch nach besonderen Aufnahmen. Marie möchte mit der Fotostrecke ein Zeichen gegen Jugendwahn, Perfektionsdruck und starre Schönheitsideale setzen. Es gehe ihr dabei nicht allein um die eigene Selbstliebe, sondern auch darum, anderen Frauen Mut zu machen – Mut zum eigenen Körper, zu Kurven und zu Falten.

Dass Körper bewertet und abgewertet werden, wenn sie nicht einem vorgegebenen Ideal entsprechen, erlebt die Schauspielerin nach eigener Aussage schon, seit sie mit 15 Jahren ins Geschäft eingestiegen ist. "Es kann nicht sein, dass wir bei 50 Kilo plus nicht mehr existent sind und mit 45 Jahren aufwärts von der Bildfläche verschwinden", stellt sie im Playboy klar. Diese Haltung zeige sich auch bei der Rollenvergabe. Ab 40 würden interessante Angebote für Schauspielerinnen spürbar seltener. Statt vielschichtiger oder erotischer Figuren blieben ihnen demnach häufig nur noch Mutterrollen. Marie stellt deshalb eine provokante Frage: "Seit wann ist man denn ab 40 nicht mehr fuckable?" Ihre Forderung formuliert sie gegenüber dem Magazin ebenfalls unmissverständlich: "Wir sollten unsere Kurven feiern und betonen, statt sie immer zu kaschieren, und auch Falten endlich salonfähig machen."

So viel Selbstbewusstsein heißt allerdings nicht, dass das Shooting ein Spaziergang gewesen wäre. Der Gedanke, sich vor der Kamera auszuziehen, habe ihr "die eine oder andere Nacht" den Schlaf geraubt, gesteht sie dem Playboy. Anders als bei ihrer Arbeit vor der Kamera konnte sie sich diesmal nämlich nicht hinter einer Figur verstecken. "Das ist keine Rolle, keine Figur, die ich darstelle. Ich mache das als ich, mit meinem Namen und meinem Körper – und das ist schon nochmal was anderes", erklärt die Schauspielerin. Zugleich richtet Marie den Blick auf Frauen, die sich bislang nicht trauen, ihre eigenen Wünsche auszuleben. Auch für sie habe sie die Bilder gemacht. "Und wenn ich diejenige bin, die sie mit den Bildern nochmal anstößt, dann soll es so sein", betont der "Unter uns"-Star gegenüber dem Magazin.

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Imago Marie Zielcke beim großen Fantreffen und der Preisverleihung der RTL-Serie "Unter uns"

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Imago Cast von "Unter Uns" beim Fantreffen im Kölner Coloneum, 11. August 2025

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Getty Images Marie Zielcke bei der 27. José-Carreras-Gala in Leipzig, Media City, 16. Dezember 2021