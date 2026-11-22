Jada Karabas (21) hat von gemeinsamen Fernsehabenteuern mit ihrer Mutter genug. Nach den Dreharbeiten zu Prominent verwandt steht für die Tochter von Daniela Büchner (48) fest, dass ein weiteres Realityformat an der Seite ihrer Mama nicht infrage kommt. Das machte sie jetzt im Promiflash-Interview bei "The Ultimate Hype" deutlich. Die gemeinsame Zeit vor der Kamera habe sie als zu anstrengend empfunden. An ihren Gefühlen für Daniela ändere das jedoch nichts, betonte Jada. Dennoch habe die Show bei ihr keine Lust auf eine Wiederholung geweckt. Im Gegenteil: Das Format sei für sie besonders belastend gewesen. "Es war auf jeden Fall ein hartes Format. Also, ich würd's nicht noch einmal machen, so sehr ich Mama liebe. Aber noch einmal? Nein, danke", lautete ihr klares Fazit.

Doch nicht nur das Zusammenspiel mit Daniela habe Jada während der Dreharbeiten zu schaffen gemacht. Auch mit den anderen Kandidaten habe sie schlechte Erfahrungen gesammelt, wie sie offen erzählte. Dabei nahm die Tochter der Kultauswanderin kein Blatt vor den Mund: "Ich würd's generell mit Mama nicht mehr machen. Und auch mit den Leuten da. Also, wenn wir Klartext sprechen: Die Leute da, das war Katastrophe einfach." Für die kommenden Folgen dürfen sich Zuschauer laut Jada außerdem auf weiteren Zoff gefasst machen – auch innerhalb ihrer eigenen Familie. "Die ersten Folgen 'Prominent verwandt', das war noch gar nichts. Also holt euch euer Popcorn. Es wird auch zwischen mir und meiner Mutter wird es nicht so harmonisch weitergehen", kündigte sie gegenüber Promiflash an. Und weiter: "Wir haben den gleichen Charakter. Deswegen: Es kommt noch vieles. Also, es war gerade erst der Anfang."

In "Prominent verwandt" treten insgesamt sieben prominente Familienduos in Südafrika gegeneinander an und kämpfen um ein Preisgeld von bis zu 100.000 Euro. Dass die gemeinsame Teilnahme mit einem Familienmitglied nicht immer einfach ist, hatte bereits ein anderer Kandidat im Gespräch mit Promiflash deutlich gemacht. Michael Klotz (28) beschrieb die Zeit mit einem Elternteil als emotional besonders herausfordernd. Für ihn sei die Erfahrung sogar härter gewesen als sein gemeinsamer Auftritt mit seiner damaligen Partnerin Edda Pilz (25) bei Das Sommerhaus der Stars. Bei Jada und Daniela kommt offenbar noch ein persönlicher Faktor hinzu. Mit ihrem Hinweis auf den gleichen Charakter liefert die junge Frau selbst eine Erklärung dafür, weshalb es zwischen ihr und ihrer Mutter nicht immer harmonisch zuging. Wie heftig die Auseinandersetzungen zwischen den beiden tatsächlich ausfallen, werden die kommenden Folgen zeigen.

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RTL Jada und Danni Büchner, "Prominent verwandt" 2026

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Getty Images Jada Karabas und Jerry Menges besuchen die Hype Fight Night Round 2 im Kölner Carlswerk

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