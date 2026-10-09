Christian durchgehend am Handy? So denkt Romina Palm darüber

Romina Palm (27) und Christian Wolf (31) teilen ihren Alltag nahezu lückenlos mit ihrer Community und genau das bringt dem Paar immer wieder Kritik ein. Der Unternehmer produziert an manchen Tagen zwischen 60 und 100 Videos – sein Smartphone ist daher praktisch ständig im Einsatz. Im Promiflash-Interview bei der About You Opera verriet das Model nun, wie es damit umgeht. Von Genervtsein keine Spur: "Ach, Christian macht jetzt nicht – also, er hat seinen Account wieder, aber macht jetzt aktuell nicht mehr 100 TikToks am Tag. Auch wenn er es macht, go for it." Dass es durch die zeitweise Sperre seines Profils etwas ruhiger zuging, kam ihr allerdings durchaus gelegen. "Aber natürlich ist es dann schon angenehmer. Ja, ich freue mich über Zeit mit ihm. Ich glaube, jede Frau oder Partner freut sich über Zeit mit dem Partner", fügte sie hinzu.

Beziehung, Familienleben und Social-Media-Arbeit bekommen die beiden nach Rominas Aussage problemlos unter einen Hut. Für die Influencerin gehört es längst zum Alltag, ihr Leben mit der Öffentlichkeit zu teilen – selbst beim gemeinsamen Essen, wenn Christian die Kamera auf sie beide richtet. "Aber das Schöne bei uns ist ja auch, dass wir das so gut verbinden können", erklärte sie gegenüber Promiflash und führte weiter aus: "Also, das sieht dann immer so aus: 'Jetzt sitzen die nebeneinander am Essenstisch und halten die Kamera drauf', aber eigentlich macht das... Das ist so unser Leben. Wir teilen unser Leben." Ob das Handy nun in Benutzung ist oder nicht, spiele für sie kaum noch eine Rolle: "Und deswegen fällt es mir gar nicht mehr so auf, ob jetzt die Kamera draufgehalten wird oder nicht."

Vor rund drei Wochen war Christians TikTok-Profil von einem auf den anderen Tag nicht mehr auffindbar. Warum die Plattform den Account sperrte, blieb zunächst offen – inzwischen hat der Social-Media-Star wieder Zugriff auf seine Seite. Vor der Sperre hatte er täglich unzählige Clips hochgeladen, in denen es unter anderem um Fitness, Ernährung und Rezepte ging. Außerdem beantwortete er regelmäßig Fragen seiner Follower. Mit negativen Stimmen zu ihrem öffentlichen Leben geht Romina unterdessen pragmatisch um, auch wenn sie diese im ersten Moment mitnehmen. "Ach, ich glaube, Kritik gehört dazu. Und das ist auch okay", stellte sie im Promiflash-Interview klar und fügte nüchtern hinzu: "Ich heul' dann eine Runde und dann geht es wieder."

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Imago Romina Palm und Christian Wolf bei der ABOUT YOU Opera Modenschau in Berlin, 07.10.2026

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Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm mit ihrer Tochter Hazel

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