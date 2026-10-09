Billy Ray Cyrus lernt für Partnerin Elizabeth Hurley kochen

Elizabeth Hurley (61) hat einen besonderen Liebesbeweis ihres Partners Billy Ray Cyrus (65) ausgeplaudert: Der Countrysänger möchte derzeit kochen lernen. In der britischen TV-Sendung "This Morning" erzählte die Schauspielerin, was hinter seinen Kochversuchen steckt. Billy Ray träume davon, ihr eines Tages ein Frühstückstablett ans Bett zu bringen. Auf die romantische Geste wartet Elizabeth allerdings bislang vergeblich. "Er kann nicht kochen oder solche Dinge, also versucht er es zu lernen, weil er mir ein Tablett bringen können möchte, zum Frühstück oder so, aber das ist bisher noch nicht passiert", schilderte sie in der Sendung. Die beiden machten ihre Beziehung im April 2025 öffentlich. Seitdem pendeln sie zwischen Billy Rays Heimat Tennessee und Elizabeths Landsitz im ländlichen England hin und her.

Auch am Grill konnte Billy Ray seine Partnerin bislang offenbar nicht überzeugen. Elizabeth erzählte in der Show, dass der Sänger zunächst behauptet habe, grillen zu können. Als er dann jedoch Holz und Holzkohle sah, soll er angemerkt haben, dass es sich wohl gar nicht um einen Gasgrill handle. Dafür bringt sich Billy Ray inzwischen auf andere Weise in das englische Landleben ein. Bei der Ernte in Elizabeths zuvor etwas vernachlässigtem Obstgarten half er zumindest ein wenig mit. Die Schauspielerin sammelte nach eigener Aussage stolze 26 Kisten Äpfel, während Billy Rays Anteil an der Arbeit eher überschaubar ausfiel. Trotzdem zieht Elizabeth ein durchweg positives Fazit ihrer Beziehung: "Patchworkfamilien und verschiedene Kontinente. Es ist tatsächlich großartig." Durch ihre langjährige Arbeit in den USA kennt sie das Leben dort gut. Billy Ray wiederum kannte England bislang vor allem von kurzen Tourneen. Mittlerweile hat er mehrere Monate am Stück auf dem englischen Land verbracht und laut Elizabeth ebenfalls Gefallen daran gefunden.

Gegenüber E! News hatte Elizabeth bereits erzählt, dass die beiden gemeinsam versuchen, eine gute Balance zwischen den beiden Ländern zu finden. Laut der Schauspielerin verbindet das Paar vor allem die Liebe zu einem ruhigen Leben auf dem Land. Statt ständig auszugehen, verbringen die beiden lieber gemütliche Abende zu Hause und genießen die Natur. Zu ihren gemeinsamen Hobbys gehören Aktivitäten im Freien und das Beobachten von Greifvögeln. Elizabeth ist außerdem leidenschaftliche Gärtnerin – und dürfte mit dem Obstgarten auf ihrem Landsitz auch künftig genügend Aufgaben haben, bei denen Billy Ray seine Unterstützung anbieten kann.

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Instagram / elizabethhurley1 Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus, Liebespaar

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Instagram / elizabethhurley1 Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus

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Instagram / elizabethhurley1 Billy Ray Cyrus und Elizabeth Hurley an Ostern 2026