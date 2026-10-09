Gericht kippt Razzien: Panne bei Ermittlungen gegen Andrew

Ein Richter am High Court in London hat die im Februar vollzogenen Durchsuchungen bei Andrew Mountbatten-Windsor (66) für rechtswidrig erklärt. Wie die Polizei von Thames Valley mitteilte, wurden die entsprechenden Beschlüsse am Donnerstag "aufgehoben". Damit räumten die Ermittler eine Panne im Verfahren gegen den 66-jährigen Bruder von König Charles III. (77) ein. Durchsucht worden waren damals Andrews Anwesen im englischen Sandringham sowie seine frühere Royal Lodge in Windsor. Beendet ist die Auseinandersetzung damit allerdings nicht: Trotz der gekippten Razzien möchte die Polizei die seinerzeit sichergestellten Gegenstände weiterhin in ihrem Besitz behalten und hat einen entsprechenden Antrag beim Gericht eingereicht.

Andrew hatte erst am Montag nachträglich beantragt, die Durchsuchungsbeschlüsse aufheben zu lassen. Die Ermittlungen wegen mutmaßlichen Amtsmissbrauchs stehen im Zusammenhang mit seinen Verbindungen zu dem verurteilten US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66). Besonders brisant: Am 19. Februar, ausgerechnet an seinem 66. Geburtstag, nahmen die Beamten den Bruder von Charles vorübergehend fest. Noch am selben Tag kam er wieder auf freien Fuß. Sämtliche gegen ihn erhobenen Vorwürfe weist Andrew zurück. Wie es mit den beschlagnahmten Gegenständen weitergeht, muss nun das Gericht klären.

Ruhige Zeiten erlebt Andrew ohnehin schon länger nicht mehr. Wegen des Epstein-Skandals hatte Charles seinem jüngeren Bruder Ende 2025 sämtliche Titel und Ehren entzogen. Kurz zuvor waren posthum die Memoiren von Virginia Giuffre erschienen. Darin erneuerte das Epstein-Opfer den Vorwurf, Andrew habe Sex mit ihr gehabt, als sie 17 Jahre alt gewesen sei. Auch das bestreitet der Royal. Die US-Australierin hatte sich im April 2025 im Alter von 41 Jahren das Leben genommen. Abseits des aktuellen Rechtsstreits soll Andrew schon länger auf eine neue Aufgabe innerhalb der Monarchie hoffen. Charles verweigere ihm jedoch eine Rückkehr in den Dienst der Krone.

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Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor verlässt nach dem Oster-Gottesdienst die St George’s Chapel in Windsor

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Getty Images, Getty Images Prinz Andrew und Jeffrey Epstein

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Getty Images Queen Elizabeth II und Prinz Andrew beim Royal Ascot 2017 in Ascot