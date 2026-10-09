Erkannt? So sah "Manta, Manta"-Star Tina Ruland früher aus

Hellblonde Dauerwelle, figurbetonte Minikleider und Lippenstift in knalliger Signalfarbe – wer die Neunziger erlebt hat, hat dieses Bild garantiert noch vor Augen. 1991 stieg Tina Ruland (60) mit der Actionkomödie "Manta, Manta" gewissermaßen über Nacht zur Kultfigur der Nation auf. Mit zarten 24 Jahren verkörperte sie die Friseurin Uschi an der Seite von Raserprolet Bertie, dargestellt von Til Schweiger (62). Dabei war ihr schrilles Styling nicht nur Teil ihrer Rolle, sondern brannte sich tief ins kollektive Gedächtnis einer ganzen Generation ein. Wer heute aktuelle Schnappschüsse der Schauspielerin betrachtet, muss allerdings gründlich hinsehen: Von Wasserstoffperoxid, Föhnfrisur und Neon-Kombis ist nichts mehr übrig. Statt schriller Farborgien setzt die inzwischen 59-Jährige auf dezent-elegante Töne. Ein Direktvergleich macht klar: Uschi und Tina haben optisch inzwischen so viel miteinander gemein wie Berties Opel Manta B mit einem Tesla Model Y.

Der damalige Ruhrpott-Kult war für die gebürtige Kölnerin das ideale Sprungbrett in die deutsche Medienlandschaft. Nach dem Durchbruch in der Rolle der feschen Friseuse folgten zahlreiche weitere Kinospielfilme sowie schätzungsweise 60 Serien und Fernsehfilme. In Klassikern wie "Nicht von schlechten Eltern", "Tatort", "Großstadtrevier", Das Traumschiff oder In aller Freundschaft gehörte sie über Jahre hinweg zum festen TV-Inventar. Weil ihr rein fiktionales Schauspiel auf Dauer aber womöglich zu berechenbar schien, bog sie im vergangenen Jahrzehnt beherzt in die Realitysparte ab: 2018 ließ sie sich bei Let's Dance über das Parkett wirbeln, 2022 darbte sie im Dschungelcamp und irrte zuletzt durch das ProSieben-Format "Destination X". Ein spätes Comeback gab es dann 2023: Für die Fortsetzung "Manta Manta – Zwoter Teil" schlüpfte sie erneut in die Rolle der Uschi und traf auf die alten Weggefährten.

Tinas Karriere startete allerdings schon vor der ersten Manta-Spritztour auf ganz anderen Schauplätzen. Sie arbeitete als Model, rockte im Video für die Euro-Disco-Formation Bad Boys Blue und ließ für den Playboy die Hüllen fallen. Privat zieht die zweifache Mutter heute eher ruhigere Bahnen. Eine persönliche Zäsur machte sie 2025 öffentlich: Im Rahmen der NDR-Sendung "Alkohol Detox – Die Challenge" wollte sie ursprünglich nur vier Wochen die Finger vom Glas lassen – daraus wurde eine dauerhafte Haltung. Aus einem PR-Experiment wurde so ein radikaler Lebenswandel. Veränderungen stehen der Schauspielerin eben nicht nur frisurentechnisch gut zu Gesicht.

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Getty Images Tina Ruland, Schauspielerin

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Imago Til Schweiger als Bertie und Tina Ruland als Uschi in "Manta, Manta" (1991)

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Imago Tina Ruland im Juni 1991