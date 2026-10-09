Sandra Sicora packt über Ariel und Nikola Greys Urlaub aus

Sandra Sicora (34) bricht ihr Schweigen – und das zu einem Urlaub, bei dem sie selbst überhaupt nicht dabei war. In einem neuen TikTok-Clip knöpft sich der Realitystar den gemeinsamen Kroatien-Trip von Ariel (23) und Nikola Grey (30) vor und rüttelt heftig an Ariels Version der Geschichte. Sandra weiß nämlich genau, wie es ist, mit Nikola zu verreisen: Nach ihrem gemeinsamen Blitz-Aus an Tag eins bei "The Fifty" verbrachten die beiden noch etwas Zeit in Portugal. Alles rein platonisch, wie sie klarstellt. Nikola soll ihr den Urlaub mit Ariel jedenfalls völlig anders geschildert haben, als es die Öffentlichkeit bisher glaubt. Demnach soll Ariel während der Reise herumgeschrien und Stress gemacht haben. Außerdem habe sie von ihm verlangt, sämtliche Kosten zu übernehmen. Sandra stellt sich deshalb klar hinter Nikola und wirft Ariel vor, dessen naive Art für ihre eigenen Zwecke ausgenutzt zu haben – um ihren damaligen Partner Giuliano Lorenzo Hediger eifersüchtig zu machen.

Zwischen ihr und Nikola lief in Portugal absolut gar nichts, stellt Sandra im Video unmissverständlich klar. Ein Hotelzimmer teilten sich die beiden demnach ausschließlich, um Geld zu sparen – und jeder blieb strikt auf seiner Hälfte. Auch bei den Finanzen war von Anfang an alles glasklar geregelt: Während sie das Hotel übernahm, wurden Nikolas Ausgaben für das Essen im Nachgang exakt halbiert. Eingeladen zu werden, habe sie weder gewollt noch nötig gehabt. Nikola sei von dieser unkomplizierten Trennung von Geld und Freundschaft anfangs völlig von den Socken gewesen – offenbar, weil er mit Ariel das exakte Gegenteil durchgemacht hatte. Deren Begründung, sie habe den Trip nach vier Tagen abgebrochen, weil Nikola ihr "zu blöd" gewesen sei, lässt Sandra nicht gelten: "Nee, das stimmt nicht." Ihr Vorwurf fällt unmissverständlich aus: "Also nutzt doch einfach nicht naive Menschen aus." Dass es unterschiedliche Sichtweisen geben könne, räumt sie zwar ein – in den strittigen Punkten nimmt sie Nikola aber ausdrücklich in Schutz.

Ariel selbst hatte sich zuvor in "Promi Big Brother - Die Late Night Show" zu der Reise geäußert. Dort packte sie aus, dass der gemeinsame Kroatien-Trip im Juli 2024 absolut nichts mit Romantik zu tun hatte. Vielmehr war die Reise eine reine Retourkutsche, um ihren damaligen Freund Giuliano eifersüchtig zu machen – nachdem dieser sie während der Beziehung mit Francesca Morgese betrogen hatte. Zwischen ihr und Nikola soll laut Sandras Infos aber trotzdem etwas gelaufen sein, ganz im Gegenteil zu ihrem eigenen, rein platonischen Portugal-Urlaub mit dem Reality-Star. Genau aus diesem Grund seien die beiden Trips aus ihrer Sicht auch überhaupt nicht miteinander zu vergleichen. Den Kroatientrip beendete Ariel schließlich vorzeitig und begründete das im Nachhinein damit, Nikola sei ihr "zu blöd" gewesen. An dieser abwertenden Darstellung stört sich Sandra besonders.

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Imago Sandra Sicora bei den Reality Awards 2026

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Joyn / Marc Rehbeck Nikola Grey, "Promi Big Brother"-Bewohner

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Instagram / _ariel__61 Ariel, Reality-TV-Star, April 2026