Taube Hand: Travis Barker musste sich Operation unterziehen

Travis Barker (50) hat sich kürzlich einer größeren Operation unterziehen müssen. Der Schlagzeuger von Blink-182 kämpfte zuvor längere Zeit mit Taubheitsgefühlen: Arm, Hand und Finger hatten seit einem Konzert im vergangenen Monat durchgehend kein Gefühl mehr. Nach einem seiner Auftritte ließ er am Montag einen Nerventest durchführen – mit glasklarem Ergebnis. Um den betroffenen Nerv zu entlasten, war eine sogenannte Kubitaltunnel-Freilegung nötig. Auf Instagram meldete sich der Musiker anschließend direkt aus der Klinik bei seinen Fans im Netz. Das Selfie zeigt ihn im Krankenbett mit OP-Haube und Klinikhemd, angeschlossen an Infusionen, Kabel und ein Blutdruckmessgerät. An seiner Seite sitzt seine Ehefrau Kourtney Kardashian (47), die ihn während des Aufenthalts im Krankenhaus begleitete. Größere Sorgen muss sich die Fangemeinde offenbar nicht machen: Travis rechnet laut eigener Aussage damit, sich innerhalb weniger Wochen vollständig zu erholen und danach wieder so Schlagzeug spielen zu können wie zuvor.

In seiner Instagram-Story erklärte der Musiker auch, wie es zu dem Eingriff kam. "Ich wurde gestern operiert. Mein Arm, meine Hand und meine Finger sind seit einem Konzert, das ich vergangenen Monat gespielt habe, taub. Am Montag nach meiner Show hatte ich einen Nerventest, und dabei stellte sich heraus, dass ich eine Kubitaltunnel-Freilegung brauchte, um den Nerv zu reparieren", schrieb er auf der Social-Media-Plattform. Dass er die Operation nicht aufschob, begründete er mit Blick auf seine musikalische Karriere: "Ich wollte dem zuvorkommen und es hinter mich bringen, damit ich noch sehr, sehr lange so weiterspielen kann, wie ich spiele. In ein paar Wochen sollte alles wieder gut sein." Den Humor verlor der berühmte Drummer dabei nicht. Über den Gesichtsausdruck seiner Frau auf dem gemeinsamen Klinikfoto witzelte er: "Ich bin mir nicht sicher, warum meine Frau deswegen so glücklich aussieht."

Travis und Kourtney kennen sich schon lange: Rund zehn Jahre waren die beiden Stars befreundet, bevor aus der Freundschaft schließlich mehr wurde. 2022 gaben sie sich bei einer romantischen Zeremonie im italienischen Portofino das Jawort. Im November 2023 kam ihr gemeinsamer Sohn Rocky (2) zur Welt. Vor wenigen Wochen machte Kourtney in einem Trailer zur achten Staffel von The Kardashians auch mit Gerüchten kurzen Prozess, die seit Längerem die Runde machten. Demnach würde Travis sie von ihrer Familie fernhalten. Ein Freund sprach es direkt an: "Sie denken, dass Travis dich von der Familie abschirmt, was wahrscheinlich die größte Fehleinschätzung des Jahrhunderts ist." Kourtney stimmte dem zu und stellte sofort klar, was wirklich hinter ihrer veränderten Haltung steckte: Ihre Kinder seien ihre "größte Priorität". Außerdem betonte sie in diesem Kontext: "Ich bin sehr glücklich mit meinem Leben."

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Instagram / travisbarker Kourtney Kardashian und Travis Barker im Krankenhaus, Oktober 2026

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Imago Travis Barker und Kourtney Kardashian, 2022

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Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Baby Rocky kurz nach der Geburt