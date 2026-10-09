Der NFL-Trainer Mike Ditka ist mit 86 Jahren gestorben

Die Football-Welt trauert um eine ihrer bekanntesten Persönlichkeiten: Mike Ditka (86) ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Seine Familie bestätigte die traurige Nachricht am 9. Oktober gegenüber ESPN. Eine Todesursache wurde bislang nicht bekannt gegeben. In einem Statement verabschiedeten sich seine Angehörigen mit bewegenden Worten: "Mit tiefer Trauer geben wir den Tod unseres geliebten Ehemanns, Vaters, Großvaters und Freundes Mike Ditka bekannt. Während die Welt Mike als Hall-of-Fame-Footballspieler, legendären Trainer und Anführer des Chicago-Bears-Teams kannte, das den Super Bowl XX gewann, kannten wir ihn als das Herz unserer Familie." Als Tight End und später als Trainer prägte er die Chicago Bears über Jahrzehnte. In der Saison 1985 führte er das Team zum Sieg im Super Bowl XX – bis heute ist es der einzige Super-Bowl-Titel in der Geschichte der Franchise.

Seine Karriere begann 1961 bei den Chicago Bears, für die er sechs Spielzeiten auflief. Anschließend spielte er zwei Saisons für die Philadelphia Eagles und vier Jahre für die Dallas Cowboys. Als erster Tight End überhaupt wurde Mike in die Pro Football Hall of Fame aufgenommen. In Dallas gewann er zwei weitere Meisterringe: 1971 noch als Spieler und 1977 als Assistenztrainer. Von 1982 bis 1992 stand er bei den Chicago Bears an der Seitenlinie, bevor er für eine kürzere Amtszeit die New Orleans Saints betreute. Auch abseits des Spielfelds blieb der Sportler präsent: Er eröffnete Restaurants in Chicago, trat in TV-Shows und Werbespots auf und stand 2005 für die Komödie "Kicking and Screaming" gemeinsam mit Will Ferrell (59) vor der Kamera. Von 2006 bis 2015 war er außerdem als Kommentator Teil des Teams der ESPN-Sendung "Sunday NFL Countdown".

Mike hinterlässt seine Ehefrau Diana Ditka, mit der er fast 50 Jahre verheiratet war, sowie vier Kinder aus seiner ersten Ehe mit Marge Dougherty. "Mike wird uns unermesslich fehlen und für immer in Erinnerung bleiben", heißt es im Abschiedsstatement der Familie gegenüber ESPN. Über die Chicago Bears sprach der Trainer immer wieder voller Stolz. "Woran ich mich immer erinnern werde und was ich in Ehren halten werde, sind die Spieler. Die Männer, die zusammenkamen, um uns auf den Gipfel zu bringen. Man kann so viel über Coaching reden, wie man will, aber ohne großartige Spieler kann man nicht gewinnen", erklärte er laut USA Today. Mit Blick auf sein sportliches Vermächtnis sagte er demselben Blatt: "Ich bin so stolz auf dieses Team. Ja, es ist schade, dass wir nicht mehr gewonnen haben. Ich grüble darüber nicht mehr nach. Im Leben ist einem nichts versprochen. Was für eine großartige Zeit das für die Bears war."

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Getty Images Bei der Pro Bowl 2015 in Glendale: Mike Ditka im University of Phoenix Stadium

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Getty Images Mike Ditka, NFL-Trainer

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