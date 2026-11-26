Fans von Berlin - Tag & Nacht müssen sich schon bald auf eine Pause einstellen. Wie RTLZWEI jetzt bekanntgab, nimmt der Sender die beliebte Daily Soap vorübergehend aus dem linearen Programm. Die vorerst letzte Folge läuft am Freitag, dem 27. November. Schon ab Montag, dem 30. November, ist auf dem gewohnten Sendeplatz dann "Hartz und herzlich" zu sehen. Ein endgültiges Aus bedeutet die Programmänderung für die Serie aber nicht. Vielmehr handelt es sich um eine verlängerte Winterpause. Am Montag, dem 11. Januar 2027, meldet sich die Serie zurück und ist dann wieder montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTLZWEI zu sehen. Ganz auf Entzug müssen die Zuschauer in der Zwischenzeit aber nicht: Der Sender erweitert das BTN-Universum um den interaktiven Hochkant-Ableger "Berlin - Tag & Nacht: Next Generation". Der Clou daran: Über Abstimmungen in den sozialen Netzwerken darf das Publikum selbst mitentscheiden, in welche Richtung sich die Geschichte entwickelt. Die Fans sitzen also gewissermaßen mit am Drehbuchtisch.

Bevor die Pause beginnt, wird es für die Zuschauer aber noch einmal spannend. Die vorerst letzte reguläre Ausgabe ist Episode 3820 und trägt den Titel "Die Hoffnung stirbt zuletzt". Darin steht Emmi gewaltig unter Druck, denn intime Aufnahmen von ihr und Bruno sind im Netz verbreitet worden. Nur wenige Tage später, am 4. Dezember, geht dann "Berlin - Tag & Nacht: Next Generation" an den Start. Der Ableger wurde speziell für Smartphones im Hochkantformat 9:16 konzipiert. Zunächst sind 60 Kurzepisoden geplant, die jeweils 60 bis 90 Sekunden dauern – eher Häppchen als Hauptgang also. Zum Auftakt gibt es gleich fünf Folgen, danach sollen täglich zwei neue Episoden nachgeschoben werden. Abrufbar ist das Spin-off auf TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube Shorts und RTL+. Laut RTLZWEI ist "Berlin - Tag & Nacht" die erfolgreichste Streaming-Programmmarke des Senders. Mit dem mobilen Format wolle man auf das veränderte Medienverhalten des jungen Publikums reagieren.

Die vorübergehende Auszeit folgt kurz nach dem 15-jährigen Jubiläum von "Berlin - Tag & Nacht". Zu diesem Anlass kamen zahlreiche ehemalige und aktuelle Darsteller zusammen. Auch Anne Wünsche (35), die in den ersten Jahren zum Cast der Serie gehörte, war bei der Feier dabei. Privat hat die dreifache Mutter heute keinen Kontakt mehr zu ihren früheren Kollegen. Nach eigener Aussage war sie schon während ihrer BTN-Zeit kaum in das Ensemble eingebunden. Bei der Jubiläumsfeier lief Anne unter anderem Lutz Schweigel (54), Katrin Hamann (38) und Marcel Maurice Neue (37) über den Weg, die nach wie vor zur Besetzung gehören. Für die ehemalige Darstellerin stand das Wiedersehen vor allem im Zeichen gemeinsamer Erinnerungen an die früheren Dreharbeiten.

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rtlzwei Lutz Schweigel als Joe, Marcel Maurice Neue als Krätze, Alexander Freund als Schmidti, Liza Waschke als Milla

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rtlzwei BTN-Darsteller: Alexander Khachab als Karim, Jayar Sibilla als Elias, Miriam Ibarra als Charli

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