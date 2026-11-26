Jetzt ist es offiziell: Der Cast der ersten "Too Hot to Handle: Couples Edition" ist komplett! Sechs Paare aus dem deutschsprachigen Raum wagen sich in ein tropisches Retreat und stellen sich dort einem außergewöhnlichen Beziehungsexperiment. Wie gewohnt hat Lana das Geschehen stets im Blick. Mit dabei sind Alessa und Leo, die im Paradies auf Antonia Rot und Oliver Ginkel treffen werden. Auch Cäcilia Zimmer und Michael wollen sich der Herausforderung stellen und ihre Partnerschaft auf die Probe stellen. Ebenso sind Leticia und Daniel mit von der Partie. Abgerundet wird die Runde durch Luisa und Marvin sowie Stephanie Schmitz (32) und Julian Evangelos (34). Alle sechs Paare haben ein gemeinsames Vorhaben: Sie möchten herausfinden, wie belastbar ihre Beziehungen tatsächlich sind. Dafür begeben sich die insgesamt zwölf Teilnehmer auf ein Abenteuer, das ihren gewohnten Paaralltag ordentlich auf den Kopf stellen dürfte.

Einfach wird dieses Erlebnis allerdings nicht. Denn für die sechs Couples gelten dieselben strengen Regeln wie im ursprünglichen Format: Küssen, Petting und Sex sind während des gesamten Experiments verboten. Das Verbot beschränkt sich dabei nicht auf neue Bekanntschaften im Retreat, sondern gilt ausdrücklich auch für den eigenen Partner. Anstelle körperlicher Zärtlichkeiten sollen ehrliche Gespräche im Mittelpunkt stehen. Darüber hinaus müssen sich die Kandidaten auf intensive emotionale Arbeit einlassen und ihre Beziehungen genauer unter die Lupe nehmen. Für zusätzliche Aufregung sorgt Lana ebenfalls: Denn neben den vergebenen Teilnehmern halten sich auch attraktive Singles in der tropischen Umgebung auf. Die Couples müssen somit nicht nur ihre eigenen Bedürfnisse zurückstellen, sondern sich auch gegen die verführerischen Neuankömmlinge behaupten. Wie gut ihnen das gelingt, dürfte sich erst im Verlauf des Experiments zeigen.

Jedes der sechs Paare bringt seine individuelle Beziehungsgeschichte mit in das Retreat. Alessa und Leo, Antonia und Oliver, Cäcilia und Michael, Leticia und Daniel, Luisa und Marvin sowie Stephi und Julian verfolgen trotz ihrer unterschiedlichen Ausgangssituationen dasselbe Ziel: Sie möchten sich auf Lanas Experiment einlassen und ihre Verbindung zueinander stärken. Dabei beschäftigt sie vor allem eine entscheidende Frage: Passen sie wirklich langfristig zusammen? Das ungewöhnliche Konzept der Show soll ihnen dabei helfen, genau das herauszufinden. Durch den konsequenten Verzicht auf körperliche Nähe sowie durch offene Gespräche und intensive Gefühlsarbeit sollen die Teilnehmer ihre Partnerschaften aus einer neuen Perspektive betrachten können. Ob die sechs Couples das Retreat am Ende mit einer noch stärkeren Beziehung verlassen oder ob die Zeit unter Lanas wachsamen Augen bislang verborgene Probleme ans Licht bringt, bleibt abzuwarten.

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Netflix Julian und Stephi, "Too Hot to Handle: Couples Edition"-Kandidaten

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Netflix Oliver und Antonia, "Too Hot to Handle: Couples Edition"-Kandidaten

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Netflix Leo und Alessa, "Too Hot to Handle: Couples Edition"-Kandidaten

Netflix Michael und Cäcilia, "Too Hot to Handle: Couples Edition"-Kandidaten

Netflix Leticia und Daniel, "Too Hot to Handle: Couples Edition"-Kandidaten