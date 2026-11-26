Robert Pattinson (40) griff zu Beginn seiner Karriere offenbar zu einer ungewöhnlichen Notlüge, um in Hollywood Eindruck zu machen. Bei seinem ersten Aufenthalt in Los Angeles verpasste der britische Schauspieler seinem Lebenslauf kurzerhand einen royalen Anstrich. Davon erzählte er 2013 bei einem Auftritt in der "The Graham Norton Show". In den USA sei ihm damals die unangenehme Frage gestellt worden, was er in den vergangenen drei Jahren gemacht habe. Die Wahrheit klang allerdings wenig spektakulär. Während dieser Zeit hatte Robert in London keine Schauspieljobs gefunden und war arbeitslos gewesen. Um das zu überspielen, erfand er kurzerhand eine Geschichte: Er behauptete, gemeinsam mit Prinz William (44) die renommierte Royal Academy of Dramatic Art (RADA) besucht zu haben. Damit stellte er sich kurzerhand als ehemaliger Studienkollege des heutigen Prinzen von Wales dar.

In der Talkshow erklärte Robert auch, warum seine ungewöhnliche Masche offenbar so gut funktionierte: Seine britische Herkunft habe ihm die nötige Glaubwürdigkeit verschafft. "Als ich zum ersten Mal nach Amerika kam, war es sehr einfach, die Leute davon zu überzeugen, dass man ein Mitglied der Königsfamilie ist. Oder zumindest, dass man die Leute irgendwie kennt", erzählte er. Anschließend erinnerte er sich an seine damalige Ausrede: "Als ich zum ersten Mal nach L.A. kam, hatte ich drei Jahre lang nicht gearbeitet. Ich war in London arbeitslos. Und sie fragten: 'Was hast du in den vergangenen drei Jahren gemacht?' Ich sagte: 'Oh, ich war mit Prinz William an der RADA.' Und sie meinten: 'Oh, das klingt wunderbar. Du bist Engländer, und ich glaube dir das vollkommen.'" Zu Beginn des Gesprächs schien sich der mittlerweile 40-Jährige allerdings nicht auf Anhieb an seine royale Schwindelei zu erinnern. Moderator Graham Norton nutzte die Gelegenheit für einen Scherz und witzelte, Robert habe wohl auch vergessen, dass er einst mit Kate Middleton (44) zusammen gewesen sei.

Mittlerweile steht Robert auf ganz andere Weise im Dienst der Krone: Er wurde offiziell als neuer James Bond bestätigt. Der Twilight-Star tritt damit die Nachfolge von Daniel Craig (58) an und wird im kommenden 007-Film unter der Regie von Denis Villeneuve (59) zu sehen sein. Wann der Streifen in die Kinos kommt und welchen Titel er tragen wird, ist bislang noch nicht bekannt. Aus seiner einst erfundenen Nähe zum Königshaus könnte damit bald eine echte Begegnung werden. Schließlich gehören Mitglieder der Royal Family regelmäßig zu den Gästen bei Bond-Premieren. So besuchten William und Kate beispielsweise 2021 die Premiere von "Keine Zeit zu sterben". Auch die Royals haben bereits auf die Besetzung reagiert: Unter dem Instagram-Beitrag von Amazon MGM Studios, mit dem die Neuigkeit verkündet wurde, kommentierte der offizielle Account der Königsfamilie: "Willkommen im Geheimdienst Seiner Majestät, Mr. Bond."

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Getty Images Robert Pattinson bei einer Fragerunde zu "The Odyssey" im Londoner Odeon Luxe West End

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Getty Images Prinz William applaudiert bei der Verleihung des Earthshot Prize im Jio World Convention Centre in Mumbai

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