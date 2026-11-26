Für Giuliano Lorenzo Hediger war die Teilnahme an Forsthaus Rampensau Germany offenbar alles andere als ein Vergnügen. Gemeinsam mit seinem Vater Paolo ist der Realitystar in der neuen Staffel zu sehen, die am 27. November bei Joyn startet. Kurz vor der Ausstrahlung meldete sich Giuliano nun in seiner Instagram-Story zu Wort und machte deutlich, wie sehr ihn die Dreharbeiten emotional mitgenommen haben. "'Forsthaus' war das schlimmste Format, das ich je gedreht habe. Ich schwöre es euch, Leute", erklärte er seinen Followern. Dabei deutete er an, dass sich hinter den Kulissen offenbar belastende Dinge abgespielt haben. Sein Ärger richtet sich vor allem gegen zwei Mitstreiter, die seiner Meinung nach "für immer gecancelt" werden und von keiner Produktion mehr gebucht werden sollten.

Was genau vorgefallen ist und um welche beiden Kandidaten es sich handelt, behält Giuliano allerdings für sich. Er betont jedoch, dass Menschen Fehler machen und dabei auch andere verletzen können. Entscheidend sei für ihn, dass man Verantwortung übernimmt, zu seinem Handeln steht und versucht, Fehler wiedergutzumachen. Gleichzeitig blickt Giuliano auch selbstkritisch auf sein eigenes Verhalten während der Dreharbeiten zurück. Manche Folgen wolle er sich gar nicht erst ansehen, "weil es mir einfach wehtut. Weil ich einfach ein dummes Arschloch war". Außerdem gibt er in seiner Instagram-Story offen zu: "Ich habe wirklich ein gutes Herz, aber manchmal mache ich einfach so dumme, unüberlegte Sachen."

Trotz seiner unschönen Erinnerungen hält Giuliano das Einschalten der Show offenbar für lohnenswert. Seiner Einschätzung nach dürfte es im "Forsthaus" so häufig krachen wie noch nie. "Es ist wirklich sehr viel passiert, sehr viel Lustiges, sehr viel Trauriges. Da waren so viele Emotionen im Spiel", verrät er. Was genau während der Dreharbeiten vorgefallen ist, können die Zuschauer ab dem 27. November bei Joyn verfolgen. Zuvor war das Format kurzfristig verschoben worden und startet aus produktionstechnischen Gründen erst jetzt. Diese Schwierigkeiten seien mittlerweile geklärt. Die Verantwortlichen versprechen laut Joyn jede Menge Unterhaltung: "Ein großartiges Spaßprogramm für alle, die in der Adventszeit nicht nur Lust auf besinnliche Momente haben."

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Joyn Giuliano Hediger, "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidat

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Joyn Giuliano und Paolo Hediger, "Forsthaus Rampensau Germany"-Teilnehmer

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