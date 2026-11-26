Für Jaafar Jackson (30) wurde eine Studioszene aus dem Biopic "Michael" zu einer echten Zerreißprobe. Der Schauspieler verkörpert darin seinen berühmten Onkel Michael Jackson und musste für die Nachstellung der Aufnahmen von "Don't Stop 'Til You Get Enough" eine enorme stimmliche Leistung erbringen. Im Podcast "The Envelope" der Los Angeles Times schilderte Jaafar nun, welche Folgen der Drehtag für ihn hatte. Während der Produktion wurde seine Stimme mit den Originalaufnahmen des King of Pop verbunden. Um dessen charakteristischen Klang zu treffen, sang er über Stunden mit ungewohnter Stimme. "Ich erinnere mich an den Dreh der Szene zu 'Don't Stop 'Til You Get Enough', in der ich mit Quincy Jones und Bruce Swedien in der Kabine bin. An diesem Tag habe ich alles im Falsett gesungen, und gleich am nächsten Tag war meine Stimme weg", erzählte er und ergänzte: "Ich hatte sie allein durch den Dreh dieser einen Szene verloren."

Wie kompromisslos Jaafar sich auf seine Rolle vorbereitete, bekam auch Regisseur Antoine Fuqua (60) hautnah mit. Gegenüber Deadline erzählte der Filmemacher von einem Besuch in Hayvenhurst, wo sich der Darsteller intensiv mit dem Leben seines Onkels beschäftigte. Überall hingen Bilder, Unterlagen und sorgfältig zusammengestellte Informationen über den Musiker. Wie ernst Jaafar seine Aufgabe nahm, zeigte sich spätestens beim Dreh der aufwendigen "Bad"-Nummer auf dem Sony-Gelände. Vor rund 1.000 Komparsen und inmitten einer riesigen Bühnenproduktion wiederholte er die Choreografie unermüdlich. "Ich sah zu, wie er es immer und immer wieder machte, mit den Tanzbewegungen, bis seine Füße bluteten, aber auch mit dem schauspielerischen Ablauf", berichtete Antoine. Auch die gesanglichen Herausforderungen hinterließen bei Jaafar einen bleibenden Eindruck. Besonders die schwierige Tonlage seines Onkels machte ihm deutlich, welche außergewöhnliche Disziplin hinter dessen musikalischen Leistungen steckte.

Jaafar ist der Sohn von Michaels Bruder Jermaine Jackson (71). In "Michael" zeichnet er den Weg der verstorbenen Musikikone nach und begleitet deren Aufstieg von der Familienband The Jackson 5 bis zum internationalen Superstar. Eine besondere Stellung nimmt dabei "Don't Stop 'Til You Get Enough" ein. Wie Jaafar erklärte, gehörte der Titel zu den Liedern, die Michael aus seiner frühen Zeit als Songwriter besonders schätzte. Dass die Verfilmung schließlich an den Kinokassen einen Rekord aufstellte, bedeutete dem Darsteller entsprechend viel. Im "Awards Circuit"-Podcast von Variety sprach er darüber, wie sein Onkel wohl auf diesen Erfolg reagiert hätte. "Ich weiß, wie stolz Michael darauf wäre, denn er war jemand, der viele Rekorde brechen wollte", erklärte Jaafar.

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Getty Images Bei der Premiere von Lionsgates "Michael" in Los Angeles: Jaafar Jackson am Dolby Theatre

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Getty Images Antoine Fuqua, Regisseur

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