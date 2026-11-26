Bei Mrs. Nina Chartier läuten bald die Hochzeitsglocken! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und ihr Partner June haben auf Instagram ihre Verlobung verkündet und ließen ihre Community mit gleich mehreren Fotos an diesem besonderen Moment teilhaben. June hatte dafür eine liebevoll geschmückte, romantische Kulisse aufgebaut, las seiner Liebsten zuerst einen Brief vor und ging schließlich vor ihr auf die Knie, um ihr die alles entscheidende Frage zu stellen. Nina sagte Ja – und auf den Bildern steht ihr die pure Überraschung ins Gesicht geschrieben. "Ich habe Ja gesagt. Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Ich bin die glücklichste Frau im Universum. Ich liebe dich unendlich", schwärmte sie unter dem Post. Neben dem Dank an Familie und Freunde für "diesen unglaublichen Tag" gestand sie auch ihre Sprachlosigkeit ein: "Ich bin noch völlig sprachlos und überwältigt."

Hinter diesem Moment steckt eine lange Vorbereitung, denn wie Nina gegenüber Promiflash verriet, plante June den Antrag drei Monate lang gemeinsam mit ihren Freunden und ihrer Familie. Selbst nach dem Aufwachen wollte das Glück noch nicht ganz greifbar werden – in einem weiteren Clip auf Instagram berichtete die Musikerin offen, dass ihr immer wieder die Tränen kommen. "Ich habe Ja gesagt. Und ich kann das alles immer noch gar nicht realisieren. Ich bin nur am Weinen. Ich bin gerade eben wach geworden und habe direkt wieder angefangen zu weinen", erzählte sie. Traurigkeit stecke dahinter aber keineswegs, stellte Nina klar: "Einfach zu viele Emotionen. Muss raus, muss ich weinen. Kennt ihr das? Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll." Über ihren Verlobten fand sie zudem bewegende Worte: "Der heilt einfach alles in mir, was andere kaputtgemacht haben."

Erst rund elf Monate vor dem Antrag hatte Nina ihre Liebe zu June öffentlich gemacht und damals einen Schwarz-Weiß-Clip geteilt, der beide ganz nahbar zeigte. Beim Kuscheln, Küssen und gemeinsamen Lachen war die Vertrautheit zwischen den beiden kaum zu übersehen. Dabei hatte das Jahr für die Sängerin noch ganz anders begonnen, nachdem sie im Mai das Aus mit Nic Dunkel bekannt gegeben hatte. Mit June fand sie anschließend neuen Halt, und nun wollen die beiden den nächsten großen Schritt vor den Traualtar gehen.

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Instagram / mrsninachartier Mrs. Nina Chartier mit ihrem Partner June

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Instagram / mrsninachartier Mrs. Nina Chartier und ihr Partner June

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