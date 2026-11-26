Drew Barrymore (51) kann über ihr Liebesleben inzwischen herzhaft lachen! In ihrer Talkshow "The Drew Barrymore Show" begrüßte die Schauspielerin kürzlich Jennifer Lopez (57) und kam mit ihrem Gast auf ein Thema zu sprechen, bei dem beide reichlich Erfahrung mitbringen: gescheiterte Ehen. Während Drew bislang drei Scheidungen erlebt hat, war Jennifer sogar schon viermal verheiratet. Genau dieser Unterschied sorgte im Studio für einen besonders lustigen Moment. Als die Sängerin ihre vier Ehen mit einer entsprechenden Handbewegung verdeutlichte, reagierte die Gastgeberin sofort begeistert. "Ja! Du gibst mir die Lizenz für ein weiteres Mal!", jubelte Drew. Die Vorstellung, selbst noch ein viertes Mal vor den Traualtar zu treten, schien sie jedenfalls bestens zu unterhalten.

Dass die beiden Hollywoodbekanntheiten über ihre Vergangenheit so unbeschwert sprechen können, zeigte sich bereits zu Beginn ihres Austauschs. "Ich bin dreimal geschieden", erklärte Drew, woraufhin Jennifer vier Finger hob. Die Moderatorin begann daraufhin: "Du bist die erste Person, die hierhergekommen ist ..." Jennifer ahnte sofort, worauf ihre Gesprächspartnerin hinauswollte, und ergänzte lachend: "Die hier sitzt und mehr hat?" Anschließend erinnerte sich die Musikerin an einen Fan, der ihre vier Ehen mit dem Zwischenruf "Du hast noch sechs weitere Finger!" kommentiert hatte. Drew griff den Witz begeistert auf, hob beide Hände und rief: "Ja! Ich habe sieben!" Hinter der ausgelassenen Stimmung steckte allerdings auch eine ernstere Botschaft. Jennifer erklärte, dass niemand eine allgemeingültige Anleitung für Beziehungen oder das Leben besitze. "Wir alle tun unser Bestes, und ich kann aus tiefstem Herzen sagen, dass ich mit meinen Kindern, mit meinem Leben, mit meiner Arbeit, als Mensch mein Bestes gebe", betonte sie.

Die Geschichte mit dem schlagfertigen Zuschauer hatte sich erst kurz zuvor in New York abgespielt. Dort stellte Jennifer ihren Konzertfilm "The J.Lo Show" bei einer ausverkauften Veranstaltung im Kulturzentrum 92NY vor. Als die Sprache auf ihre bisherigen Hochzeiten kam, nahm die Sängerin ihre Vergangenheit selbst aufs Korn. Die unerwartete Reaktion aus dem Publikum brachte sie schließlich zum Lachen. Zunächst heiratete sie Ojani Noa (52), später Cris Judd, danach Marc Anthony (58) und zuletzt Ben Affleck (54). Auch Drew hat bereits mehrere prominente Beziehungen hinter sich. Ihr erster Ehemann war Jeremy Thomas, gefolgt von Tom Green (55) und Will Kopelman (48). Mit Letzterem bekam die Schauspielerin ihre beiden Töchter Olive und Frankie. Ob nach diesen Erfahrungen irgendwann tatsächlich noch ein weiterer Ehemann hinzukommt, verriet Drew bei ihrem Gespräch mit Jennifer nicht.

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Getty Images Drew Barrymore bei den Tony Awards 2026 im Radio City Music Hall in New York

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Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, Oktober 2025

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