Bei Eric Stehfest (37) stehen gleich zwei große Ereignisse an: Der Schauspieler und seine Partnerin Sarah erwarten ihr erstes gemeinsames Baby. Außerdem möchte er seine Liebste heiraten. Bevor es so weit ist, muss allerdings erst einmal seine Ehe mit Edith Stehfest (31) offiziell beendet werden. Genau deshalb wendet sich Edith nun in ihrer Instagram-Story direkt an Eric und fordert ihn dazu auf, das Verfahren voranzutreiben. Für die zweifache Mutter geht es dabei nicht nur um die Heiratspläne ihres Ex-Partners. Edith nennt auch einen ganz persönlichen Grund für ihre Bitte: Sollte sie selbst schwanger werden, während die Ehe noch besteht, würde Eric zunächst auf dem Papier als Vater des Kindes gelten. Eine Situation, die sie offenbar unbedingt vermeiden möchte. Daher wendet sie sich in ihrem Clip direkt an Eric: "Denk bitte daran: Sollte ich schwanger werden, dann bist du erst mal auf dem Papier der Vater des Kindes. Anders als wenn du Vater wirst. Deswegen große Bitte: Alles Liebe an euch, alles Liebe an euch, aber die Scheidung wäre mega, weil falls ich ein Baby bekomme, bist du ..." An dieser Stelle bricht ihre Aufnahme ab.

Nach Ediths Schilderung hakt es momentan vor allem an der Scheidungsfolgenvereinbarung. "Mein Noch-Ehemann möchte wieder heiraten. Und das freut mich, denn das heißt für mich, dass man sich vorher erst scheiden lassen muss. Und das sollte eigentlich auch heißen, dass die Bereitschaft für die Scheidungsfolgenvereinbarung da sein sollte. Daran hapert es gerade", stellt sie in ihrer Story klar. Auch finanziell gibt es wohl noch einiges zu klären. So müsse etwa der Scheidungsantrag noch bezahlt werden. Sie selbst trage laut eigener Aussage bereits zahlreiche laufende Kosten. Auch ihre Eltern würden Ausgaben übernehmen, da die finanziellen Fragen ebenso die gemeinsamen Kinder beträfen. Darüber hinaus erwähnt Edith ein Schloss, das sie und Eric einst angezahlt hätten. Weitere Details hierzu nennt sie nicht.

Schon zuvor hatte Edith auf die Schwangerschaft von Sarah reagiert. Dabei stellte die Reality-TV-Bekanntheit klar, dass die Babynews für sie keineswegs überraschend gekommen seien. Einen kleinen Seitenhieb gegen Eric konnte sie sich damals zwar nicht verkneifen. Grundsätzlich betonte sie aber, dass sie sich für ihren Noch-Ehemann und dessen Partnerin freue. Eric und Edith haben zwei gemeinsame Kinder. Die bevorstehende Scheidung betrifft nach ihrer Darstellung deshalb nicht allein das frühere Paar, sondern auch finanzielle Angelegenheiten rund um die Familie – von den laufenden Kosten über den noch offenen Scheidungsantrag bis hin zu einem offenbar angezahlten Schloss. Bis Eric also mit Sarah vor den Traualtar treten kann, gibt es zwischen den Noch-Eheleuten einiges zu klären.

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Instagram / edithstehfest Edith Stehfest, Reality-TV-Bekanntheit

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Imago Bei Julian F.M. Stoeckels Dschungelparty: Eric Stehfest im JW Marriott Hotel Berlin, 23.01.2026

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