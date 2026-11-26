Für Nathalie Gaus (36) ist das Leben derzeit von ihrer schweren Krankheit bestimmt. Die Ehefrau von Realitystar Cosimo Citiolo (44) ist an Hautkrebs erkrankt und musste sich bereits mehreren Operationen unterziehen. Im Interview mit dem Format "Trash Table" sprach Cosimo jetzt offen darüber, wie sehr die Diagnose das Paar belastet. Laut dem Realitystar begleiten seine Frau jeden Tag Gedanken an den Tod. Am meisten fürchte sich Nathalie vor den Eingriffen, die bei ihr notwendig sind. Vor jeder Operation habe sie ihren Mann so angesehen, als gehe sie davon aus, nicht mehr aus dem Operationssaal zurückzukommen. Auch für ihn selbst sind die wiederkehrenden Eingriffe und Nathalies Todesangst nur schwer auszuhalten. Wie groß die Belastung für das Ehepaar ist, fasst der Realitystar im Gespräch mit wenigen Worten zusammen: "Es ist nicht so einfach." Damit macht Cosimo deutlich, dass nicht nur die Erkrankung selbst, sondern auch die ständige Ungewissheit den Alltag der beiden prägt.

Besonders die Augenblicke direkt vor den Eingriffen sind Cosimo in Erinnerung geblieben. Wenn er sich vor dem OP-Saal von seiner Frau verabschieden musste, habe er ihre Angst deutlich gespürt. An ihre Blicke in diesen Momenten denkt der Ehemann noch heute zurück. "Jedes Mal, wenn sie in den OP gegangen ist, hat sie mich angeschaut, als ob sie nicht zurückkommt", schilderte er. Die Furcht war damit kein einmaliges Gefühl, sondern kehrte vor jeder neuen Operation zurück. Die Angst endet für Nathalie demnach nicht mit dem Verlassen des Krankenhauses. Gedanken an den Tod begleiten sie laut ihrem Ehemann jeden Tag. Für beide bedeutet damit jeder weitere Eingriff erneut eine emotionale Ausnahmesituation, in der Nathalie fürchtet, nicht zu Cosimo zurückkehren zu können.

Schon bei Das große Promi-Büßen hatte Cosimo gezeigt, wie viel Schmerz hinter seinen Späßen steckte. In der Runde der Schande sprach er mit Moderatorin Olivia Jones (57) darüber, warum er andere unbedingt zum Lachen bringen wollte. "Mein Ziel ist es, Menschen, die krank oder depressiv sind, zum Lachen zu bringen. Mein Vater ist seit 20 Jahren schwer depressiv. Wenn er mich sieht, dann lacht er immer." Auch Nathalie wollte er mit seinem Humor Kraft geben. Wie viel ihm seine Frau bedeutete, machte er mit einem Hinweis auf ihr Abbild auf seinem Oberarm deutlich: "Ich habe mein Tattoo nicht einfach so gemacht, zum Angeben, sondern weil ich meine Frau wirklich liebe." Als Cosimo über Nathalie sprach, brachen schließlich die Tränen aus ihm heraus. Er stand auf und wollte die Runde verlassen. Doch Olivia hielt ihn zurück und tröstete ihn. "Du wolltest immer lustig sein. Für deinen Vater und jetzt für deine Frau", sagte sie.

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IMAGO / STAR-MEDIA Cosimo Citiolo und seine Frau Nathalie Gaus, Dezember 2025

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RTL2 Nathalie Gaus und Cosimo Citiolo

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