Durek Verrett (52) hat eine ungewöhnliche Geschichte aus seiner Vergangenheit geteilt. Der Schamane behauptet, seine heutige Ehefrau Prinzessin Märtha Louise (55) bereits lange vor ihrem ersten Treffen in einer Vision gesehen zu haben. Davon berichtet er in einem Instagram-Beitrag, auf den das schwedische Magazin Svensk Damtidning aufmerksam wurde. Damals habe er sich als wiedergeborener Christ verstanden und gemeinsam mit einer engen Freundin und ihrem Pastor gefastet und gebetet. Während dieser Zeit habe Gott ihm das Bild einer Frau und dreier Mädchen gezeigt. Heute ist Durek überzeugt, darin seine spätere Frau und ihre drei Töchter Maud Angelica, Leah Isadora und Emma Tallulah erkannt zu haben. Die Mädchen stammen aus Märtha Louises früherer Ehe mit dem Schriftsteller Ari Behn (†47). Durek und die norwegische Prinzessin wurden 2019 ein Paar. Fünf Jahre später besiegelten sie ihre Beziehung mit einer Hochzeit.

In seinem Instagram-Beitrag beschreibt Durek das Erlebnis ausführlich: "Ich war ein wiedergeborener Christ, fastete und betete mit meiner lieben Freundin @ericaforeverrrrr und unserem Pastor, als Gott mir eine Vision von einer Frau und drei Mädchen schenkte. In dieser Vision führte Jesus mich zu einem Baum und sagte: 'Das ist dein Schicksal.'" In den Jahren danach habe er sich intensiv mit verschiedenen spirituellen Lehren auseinandergesetzt. "Im Laufe der Jahre habe ich viele spirituelle Wege studiert, und jeder einzelne hat mir auf seine Weise dich offenbart", schreibt er weiter. Seine Worte richtet der Schamane direkt an Märtha Louise. Rückblickend sieht er in der Vision einen Hinweis auf ihre spätere Beziehung. Zum Abschluss findet Durek liebevolle Worte für seine Ehefrau: "Ich liebe dich, meine Frau. Ich bin so dankbar, dass ich diesen Weg mit dir gehen darf."

Märtha Louise und Durek machten ihre Beziehung 2019 öffentlich. 2024 folgte schließlich die Hochzeit. Wie Svensk Damtidning berichtet, wurde ihre Partnerschaft immer wieder von familiären Spannungen und kritischen Reaktionen aus der Öffentlichkeit begleitet. Zuletzt musste das Paar auch privat schwierige Zeiten durchstehen. Im Jahr 2026 hatte Märtha Louise gleich zwei schwere Verluste zu verkraften: ihren Vater König Harald V. (†89) und ihre Tante Astrid. Außerdem sorgte Dureks Gesundheit für Besorgnis. Er musste sich einer Nierentransplantation unterziehen. Mit seinem aktuellen Instagram-Beitrag rückt der Schamane nun seine Liebe zu Märtha Louise und die gemeinsame Geschichte in den Mittelpunkt. Aus seiner Sicht war ihre Begegnung bereits lange vor dem ersten Treffen vorherbestimmt.

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IMAGO / PPE Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett, August 2024

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Getty Images Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett, 2024

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