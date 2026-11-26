Tobias Wolf (35) hat sich nach einer längeren Pause mit einem Update zu seiner Gesundheit bei seinen Fans gemeldet. Gute Neuigkeiten hat er nicht. "Ich melde mich nach 2,5 Wochen zurück und muss euch leider sagen, dass ich bisher noch keine guten Nachrichten habe", erklärte der Social-Media-Star jetzt in einem Video auf Instagram. Tobias leidet an kreisrundem Haarausfall und hat nach eigenen Angaben inzwischen sämtliche Körperhaare verloren. In dem Clip schildert er ausführlich, wie stark die Alopecia selbst kleine Alltagssituationen beeinflusst. Auf die erhoffte Entscheidung muss er derweil weiter warten. Ein bestimmtes Medikament kommt zwar grundsätzlich für Tobias infrage. Bislang ist aber noch offen, ob er es tatsächlich einnehmen darf und ob seine Krankenkasse die Kosten übernimmt. Für den Familienvater heißt es also weiterhin: abwarten und Tee trinken – mit Geduld und einer großen Portion Humor.

Besonders zu schaffen machen ihm seine Nägel. Nach etwa vier Monaten habe sich zunächst die ursprüngliche Nagelschicht schmerzhaft abgelöst. Die nachgewachsenen Finger- und Fußnägel sehen zwar normal aus, seien aber "dünn wie Papier". Schon beim Öffnen einer Dose würden sie einreißen, oft helfe dann nur noch ein Pflaster. Tobias überlegt deshalb, ein kosmetisches Produkt zur Stärkung der Nägel zu testen und dafür seine Frau Maren um Rat zu fragen. Auch die fehlenden Nasenhaare sorgen für Beschwerden: Vor allem im Winter laufe seine Nase ständig, weshalb er immer Taschentücher dabeihabe. Zudem bilde sich offenbar kein Ohrenschmalz mehr. Ohne Augenbrauen und Wimpern fehlt seinen Augen zudem der natürliche Schutz vor Staub und anderen Partikeln. Beim Motorradfahren bleibt das Visier deshalb selbst bei gemütlichen zehn Kilometern pro Stunde geschlossen. Ob Brauen und Wimpern durch die Behandlung zurückkehren, ist laut Tobias allerdings selbst mit dem Medikament nicht sicher.

Mit seinen Schilderungen möchte Tobias nach eigener Aussage keine Krankheiten miteinander vergleichen oder seine Beschwerden besonders hervorheben. Stattdessen will der Influencer darüber aufklären, welche zusätzlichen körperlichen Folgen der vollständige Haarverlust haben kann. Manche davon belasten ihn, andere erschweren seinen Alltag, wieder andere nimmt er teilweise mit Humor. Anfang April dieses Jahres hatte Tobias sämtliche Körperhaare verloren. Zuletzt informierte er sich bei einem Termin in der Berliner Charité über neue Präparate gegen die Autoimmunerkrankung. Neuere Mittel könnten jedoch voraussichtlich erst in drei bis fünf Jahren verfügbar sein. Ein so später Therapiebeginn würde seine Chancen auf eine Rückkehr der Haare womöglich verschlechtern. Deshalb beschäftigte sich Tobias mit bereits zugelassenen Medikamenten. Sobald es grünes Licht für seinen Antrag gibt, will er seine Community umgehend informieren. Für diesen Moment rechnet er schon jetzt mit einem echten Gefühlschaos aus Schreien, Lachen und Weinen.

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Instagram / tobiaswolf Tobias Wolf, Content-Creator

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Instagram / tobiaswolf Maren und Tobias Wolf, Influencer

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