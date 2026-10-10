Giulia Be & Conor Kennedy haben in Rio de Janeiro geheiratet

Jetzt ist es offiziell: Giulia Be und Conor Kennedy (32) sind verheiratet! Die brasilianische Sängerin und Songwriterin sowie der Sohn von Robert F. Kennedy Jr. (72) und der verstorbenen Mary Richardson Kennedy haben sich in Rio de Janeiro kirchlich das Jawort gegeben. Den Auftakt des mehrtägigen Hochzeitswochenendes bildete am Freitag eine Segnung an der berühmten Christusstatue Cristo Redentor hoch über der Stadt, wie Vogue berichtet. Einen Tag später folgte die eigentliche Trauung in einer historischen Kirche im Herzen der brasilianischen Metropole. Anschließend feierten das Brautpaar und seine Gäste bei einem Empfang in einem historischen Herrenhaus im Viertel Jardim Botânico. Damit erreichte eine Beziehung ihren bisherigen Höhepunkt, die vor einigen Jahren mit Nachrichten über den halben Globus hinweg für Schlagzeilen gesorgt hatte.

Modisch setzte die Braut bei den verschiedenen Anlässen auf unterschiedliche Looks. Für die Segnung entwarf Calvin Klein ein schlichtes weißes Slipdress im Stil der Neunzigerjahre, das mit einem offenen Rücken, transparenten langen Handschuhen und einem seidenen Schal kombiniert wurde. Der minimalistische Look erinnerte an die zurückhaltende Eleganz von Carolyn Bessette Kennedy, die einst selbst für Calvin Klein gearbeitet hatte, war jedoch speziell auf Giulia zugeschnitten. Das kostbare Kleidungsstück ließ die Sängerin übrigens nicht verschicken, sondern nahm es persönlich im Flugzeug mit nach Brasilien. Deutlich opulenter fiel ihr Kleid von Harris Reed aus, das gleich drei Looks miteinander verband: einen außergewöhnlich langen Schleier, eine dramatische Boho-Capejacke mit glockenförmigen Spitzenärmeln und ein fließendes Seidenkleid mit neu interpretierter herzförmiger Corsage. Giulia habe sich ausdrücklich einen dramatischen Auftritt gewünscht, der sowohl ihre klassische als auch ihre maximalistische Seite zum Ausdruck bringe. Auch Conors Vorliebe für Spitze floss in den Entwurf ein.

Kennengelernt hatten sich die beiden zunächst online. Conors Schwester Kyra Kennedy stellte den Kontakt her, woraufhin Giulia und Conor rund sechs Monate lang über WhatsApp schrieben – während die Sängerin in Brasilien den Netflix-Film "Beyond the Universe" drehte. 2022 trafen sie sich schließlich zum ersten Mal persönlich und wurden ein Paar. Ihren ersten gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich absolvierten sie später bei einem Brunch im Rahmen der Grammy Awards. Im August 2024 folgte der Heiratsantrag: In ihrem gemeinsamen Zuhause in Los Angeles hatte Conor einen Raum mit herzförmig angeordneten Kerzen dekoriert und seiner Liebsten einen Verlobungsring von Tiffany & Co. überreicht. Den rechtlichen Teil hatten die beiden bereits erledigt: Im März 2026 gaben sie sich im kleinen Kreis im Haus von Conors Familie in Los Angeles standesamtlich das Jawort. Anschließend feierten sie mit einem gemeinsamen Familienessen.

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Getty Images Conor Kennedy und Giulia Be

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Getty Images Robert F. Kennedy Jr. bei einer Pressekonferenz im Justizministerium in Washington D.C.

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MediaPunch / ActionPress Giulia Be und Conor Kennedy