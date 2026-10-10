Für Catherine trennte Michael Douglas sich von fünf Frauen

Michael Douglas (82) gewährt in seinen neuen Memoiren ungewohnt intime Einblicke – und enthüllt ein pikantes Detail aus der Anfangszeit seiner Beziehung mit Catherine Zeta-Jones (57). In seiner Autobiografie "One Helluva Ride", die am 6. Oktober erscheint, räumt der Schauspieler ein, Ende der 1990er-Jahre gleich fünf Verbindungen zu anderen Frauen beendet zu haben, als seine Beziehung zu Zeta-Jones ernst wurde und an die Öffentlichkeit gelangte. Das geht aus vorab veröffentlichten Passagen des Buches hervor, über die die Tageszeitung Los Angeles Times berichtete. Die Begegnung mit der Waliserin beschreibt Michael darin als klaren Wendepunkt in seinem Privatleben. "Von dem Moment an, als ich Catherine kennenlernte und wir eine Familie gründeten, war ich ein neuer Mann", schreibt der Hollywoodstar in seinen Erinnerungen. Vorbei war damit offenbar ein Lebensabschnitt, über den der Oscarpreisträger nun ungewohnt offen spricht.

Auch mit seiner bewegten Vergangenheit setzt sich Michael Douglas in seinen Memoiren offen auseinander. Er gesteht, während seiner ersten Ehe untreu gewesen zu sein, und bestätigt Affären mit seinen Schauspielkolleginnen Kathleen Turner (72) und Jeanne Tripplehorn, wie E! News berichtet. Gerüchte über eine jahrelang vermutete Liaison mit Sharon Stone (68) weist er hingegen zurück. Doch auch seine Ehe mit Catherine Zeta-Jones erlebte schwierige Zeiten: 2013 ging das Paar vorübergehend getrennte Wege, bevor es spätestens 2014 offiziell wieder zusammen war. "Ich gab die Hoffnung, dass wir uns versöhnen würden, nie auf", hält Michael in "One Helluva Ride" fest. Dass er seine Frau im Alleingang zurückerobert habe, möchte er aber nicht stehen lassen. "Was, ich habe sie zurückgewonnen? Es beruhte auf Gegenseitigkeit. Wissen Sie, wir hatten unsere Probleme, aber ich liebe sie innig, und 25 Jahre, wissen Sie", stellte er gegenüber The Sunday Times klar. Zum heutigen Stand erklärte er dort: "Eine Ehe bedeutet viel Arbeit. Und, wissen Sie, uns geht es gut. Wir sind gut aufgestellt. Das ist alles, was ich sagen kann."

Vor seiner Ehe mit Catherine war Michael mit Diandra Luker verheiratet. Das Paar gab sich 1977 das Jawort, ein Jahr später wurde Sohn Cameron geboren. Nach knapp zwei Jahrzehnten Ehe reichte Diandra 1995 die Scheidung ein. Berichten zufolge soll sie im Rahmen der Trennung eine Abfindung von umgerechnet rund 40 Millionen Euro erhalten haben. Mit Catherine Zeta-Jones bekam Douglas später zwei weitere Kinder: Dylan und Carys. Im November 2025 blickte die Schauspielerin in einem emotionalen Beitrag auf 25 gemeinsame Ehejahre zurück. "Vor fünfundzwanzig Jahren ging ich heute zum Altar. Der berauschende Duft der Blumen, der Schein der Kerzen, der volle, harmonische walisische Chor und du, der am Ende des langen Weges auf mich wartete und mich so ansah, wie nur du es kannst", schwärmte sie damals. Und weiter: "Ich liebe dich heute so wie damals. Danke, mein Schatz."

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Douglas bei der Q&A-Veranstaltung "Looking Through Water" im AMC Empire in New York City

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / catherinezetajones Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas an ihrem Hochzeitstag