Bruce Springsteens Tochter Jessica erwartet ihr erstes Kind

Bruce Springsteen (77) darf sich über weiteren Familienzuwachs freuen: Seine Tochter Jessica Springsteen (34) erwartet ihr erstes Kind. Die Springreiterin verkündete die schöne Nachricht nun gemeinsam mit ihrem Partner Nicola Philippaerts auf Instagram. Ihr Beitrag lässt keinen Zweifel daran, dass die beiden Nachwuchs erwarten. Auf den Bildern präsentiert die 34-Jährige ihren bereits deutlich sichtbaren Babybauch und legt liebevoll die Hände darauf. Große Worte braucht das Paar für die Verkündung nicht. "Neue Abenteuer", schreiben die werdenden Eltern schlicht zu den Aufnahmen. Auch der 33-jährige Springreiter ist auf den Fotos an der Seite seiner Partnerin zu sehen. Ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwarten und wann das Baby zur Welt kommen soll, verrieten die beiden bislang nicht.

Jessica und Nicola sind seit 2024 ein Paar. Nun dürfen sich die beiden Sportler auf ihr erstes gemeinsames Kind freuen. Auch für Bruce und seine Ehefrau Patti Scialfa (73) ist die Nachricht etwas Besonderes, denn sie werden damit zum zweiten Mal Großeltern. Jessica ist die einzige Tochter des Musikers, der mit Patti außerdem die beiden Söhne Evan und Samuel hat. Während Bruce seit Jahrzehnten auf den größten Bühnen der Welt steht, hat sich Jessica eine eigene Karriere im Reitsport aufgebaut und feiert auch international Erfolge. Mit Nicola hat sie einen Partner an ihrer Seite, der ihre Leidenschaft teilt: Auch er ist als Springreiter erfolgreich.

Erstmals Großeltern wurden Bruce und Patti im Jahr 2022, als ihr Sohn Samuel mit seiner Verlobten Grace eine Tochter namens Lily bekam. Im Juni 2025 sprach der Musiker im Podcast "IMO" von Michelle Obama (62) voller Anerkennung über seinen Sohn als Vater. "Ich beobachte meinen jüngsten Sohn mit seiner Tochter, und er ist schon jetzt ein besserer Vater, als ich es war", gestand er. Außerdem erklärte der Sänger: "Das erfüllt mich mit großem Stolz. Ich denke mir: 'Nun, er macht es wirklich richtig, weißt du.'" Bruce und Patti sind seit 1991 verheiratet. Auch musikalisch stehen sie sich nahe: Patti ist Mitglied der E Street Band und tritt vereinzelt gemeinsam mit ihrem Mann auf.

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Getty Images Bruce Springsteen, Patti Scialfa und Jessica Springsteen, 2019 in New York

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Instagram / jessicaspringsteen Jessica Springsteen, Oktober 2026

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Instagram / jessicaspringsteen Jessica Springsteen mit ihrem Partner Nicola Philippaerts, Oktober 2026

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