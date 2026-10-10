Lisha behauptet: Nikola gestand ihr die Baby-Lüge am Telefon

In der Late-Night-Show von Promi Big Brother erhebt Lisha Savage (40) schwere Vorwürfe gegen Kim Virginia Grey (31) und ihren Ehemann Nikola Grey (30). Im Gespräch mit Moderator Jochen Bendel (58) behauptet der Social-Media-Star, Kim sei nie schwanger gewesen. Nikola habe ihr dies in einem Telefonat gestanden. Doch damit nicht genug: Auch der Mutterpass, das angebliche Ultraschallbild und der Schwangerschaftstest seien ihrer Darstellung zufolge nicht echt gewesen. Das Ultraschallbild soll von Pinterest stammen, den Test habe man bei Amazon bestellt, erklärt Lisha in der Sendung. Belege für ihre Anschuldigungen kann sie allerdings nicht vorlegen. Kim und Nikola halten unterdessen bei "Promi Big Brother" weiterhin daran fest, dass die Schwangerschaft echt war.

Als Jochen genauer wissen möchte, was Nikola ihr am Telefon gesagt haben soll, schildert Lisha in der "Promi Big Brother"-Late-Night-Show: "Dass Kim niemals schwanger gewesen ist und er nicht weiß, wie er da rauskommen soll." Nikola habe sie damals aufgebracht und weinend kontaktiert. Laut Lishas Wiedergabe soll er dabei zudem gesagt haben: "Ich weiß nicht mehr, wie ich da rauskommen soll, wir haben Scheiße gebaut." Ihr Ehemann Lou habe das Gespräch mitgehört und könne ihre Darstellung bestätigen. Eine Aufnahme des Telefonats gebe es jedoch nicht. Darüber hinaus behauptet Lisha, Kim habe ihren Mann "komplett im Griff" – unter anderem auch finanziell. Jochen macht deutlich, wie schwer die Vorwürfe wiegen.

Während eines gemeinsamen Monats bei Promis unter Palmen habe sich zwischen ihr, Nikola und Kim nach Lishas Darstellung eine enge Freundschaft entwickelt. Diese sei zerbrochen, als sie zunehmend Fragen rund um das Baby gestellt habe. Nikola habe sie nach seiner angeblichen Telefonbeichte schließlich ein Jahr lang in der Hoffnung gelassen, dass er die Angelegenheit aufklären werde. Irgendwann seien über WhatsApp plötzlich Nachrichten in gutem Deutsch bei ihr eingegangen, die Lisha Kim zuschreibt. Anschließend sei sie blockiert worden. Warum sie die Vorwürfe öffentlich macht, erklärt die Influencerin auch mit einem persönlichen Schicksalsschlag in ihrer Familie: Ihr Bruder sei am plötzlichen Kindstod gestorben. Ihre Eltern könnten selbst nach 40 Jahren kaum über den Verlust sprechen. Mit Blick auf Frauen, die einen solchen Schicksalsschlag tatsächlich erlebt haben, sagt sie: "Ich finde, den Frauen, die das wirklich erlebt haben, bin ich das schuldig." Abschließend betont sie: "Es wird Zeit, dass die Wahrheit ans Licht kommt."

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ProSieben/Nikola Milatovic, Joyn / Tan Nian Xing Lisha Savage und Nikola Glumac

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, März 2026

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Joyn Nikola Grey bei "Promi Big Brother"

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