Melania und Donald Trump sollen nicht mehr zusammenwohnen

Melania Trump (56) und Donald Trump (80) sollen ihren Alltag weitgehend getrennt voneinander verbringen. Autor und Trump-Biograf Michael Wolff behauptete auf seinem YouTube-Kanal laut Irish Star, die First Lady lebe nahezu dauerhaft in New York – rund 360 Kilometer vom US-Präsidenten in Washington, D.C. entfernt. "Sie lebt nicht in Florida, und sie lebt nicht Seite an Seite mit ihrem Ehemann", lautet seine zentrale Behauptung. Darüber hinaus warf er Melania vor, weder die Arbeit des Volkes noch die ihres Mannes zu unterstützen – stattdessen wolle sie in New York das Leben eines Superstars führen. Michael beruft sich dabei auf Unterlagen, die im Zuge seines Rechtsstreits mit der Familie Trump bei Gericht eingereicht worden seien. Unabhängig belegt ist seine Darstellung allerdings nicht. Weder Melania noch Donald haben bestätigt, getrennt voneinander zu wohnen.

Hintergrund des juristischen Konflikts sind frühere Äußerungen des Autors über eine angebliche Verbindung der First Lady zu Jeffrey Epstein (†66). Melania drohte daraufhin mit einer Verleumdungsklage, während Michael gerichtlich feststellen lassen wollte, dass seine Aussagen rechtlich geschützt seien. Das ehemalige Model wies die Vorwürfe entschieden zurück: "Die Lügen, die mich mit dem schändlichen Jeffrey Epstein in Verbindung bringen, müssen heute enden", erklärte sie laut Irish Star. Sie sei "niemals mit Epstein befreundet gewesen". Für Michael endete der Vorstoß im Mai mit einem Rückschlag: Die US-Bundesrichterin Mary Kay Vyskocil wies seine Klage als verfrüht und "präventiv" ab, da Melania zu diesem Zeitpunkt noch gar keine Verleumdungsklage eingereicht hatte. "So funktionieren die Bundesgerichte nicht", stellte die Richterin klar. Dass Michael in New York einer möglichen Klage in Florida zuvorkommen wollte, bezeichnete die Richterin zudem als "lehrbuchmäßiges, bösgläubiges Forum Shopping".

Auch Politikkommentator David Pakman stellte die Nähe des Ehepaares infrage. Zuvor hatte Melania kürzlich bei "Fox & Friends" Donalds Arbeitseifer gelobt: "Er arbeitet ohne Pause. Er hat mehr Energie als jeder andere. Er arbeitet vom Morgen bis zum Abend ununterbrochen." David fragte daraufhin laut The Blast, woher sie den Tagesablauf ihres Mannes so genau kennen könne, weil die beiden viel Zeit getrennt verbrächten. Er bezeichnete sie zudem als "sehr unabhängig von Donald Trump" und erklärte, es gebe Anlass zu der Annahme, sie sei ihm völlig entfremdet. Schon vor einiger Zeit hatte eine dem Präsidenten nahestehende politische Quelle gegenüber dem OK! Magazine von einer eigenständigen Beziehung gesprochen: Melania unternehme vieles mit ihrer eigenen Familie. "Donald ist damit einverstanden, solange sie zufrieden ist, ihn in Ruhe lässt und bei Bedarf Auftritte absolviert", so der Insider.

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IMAGO Melania Trump, August 2026

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Getty Images Donald und Melania Trump in Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida, 31. Dezember 2025