Leyla spottet über Kim Virginias süße Rote-Bete-Show bei PBB

Was braucht es, um sich nach einem gewaltigen Shitstorm wieder in die Herzen des Publikums zurückzukämpfen? Wenn es nach Leyla Heiter (30) geht, reichen im modernen Reality-TV dafür schon ein Knollengemüse und ein wenig herzerwärmendes Gekicher völlig aus. Anlass für ihre spitze Kritik ist der aktuelle Auftritt von Kim Virginia Grey (31) bei Promi Big Brother: Dort zeigt sich die Blondine meist in bester Laune, wirft beim Einkauf im Kiosk vor Freude kichernd die Hände in die Luft und gibt sich als Teamplayerin, die den anderen den tristen Gartenalltag versüßen möchte. So auch gestern: Weil im Garten Kosmetik fehlt, griff der Realitystar kurzerhand zu einem Stück Rote Bete und färbte sich damit Wangen und Lippen rosig. Während sich die Mitbewohner im PBB-Garten von der kreativen Idee begeistert zeigten und den Trick sogleich ausprobierten, wittert Leyla dahinter eine am Reißbrett kalkulierte Imagekorrektur.

In einem TikTok-Clip macht Leyla ihrem Ärger über die vermeintlich doch so süße Szene Luft: "Ganz Deutschland gefühlt wollte dich canceln. Weil du dir jetzt ein bisschen Rote Bete in die Fresse schmierst, bist du auf einmal sympathisch und hast den Imagewechsel geschafft", poltert die ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin. Dass eine solche Aktion reichen könnte, um die öffentliche Wahrnehmung komplett zu drehen, findet sie absurd. "Das ist echt so traurig, dass man darüber wirklich nur noch lachen kann. Also Leute, ihr könnt euch ab jetzt alles erlauben! Macht einfach alles, danach ein bisschen Rote Bete, und alles ist wieder gut", spottet sie weiter. Zu Kims vermeintlichem Erfolgsrezept gehöre laut Leyla außerdem, heikle Themen konsequent totzuschweigen und sich selbst als Opfer zu inszenieren.

Doch nicht nur die Aktion mit der Roten Rübe fiel Leyla negativ auf: Kims gesamte Mimik und Gestik im Container wirke auf sie unecht, weshalb es sie umso mehr überrasche, dass Teile der Zuschauer darauf angeblich hereinfallen. Daher lautet ihre süffisante Anleitung für gecancelte Promidamen: "Ihr braucht einfach nur ein bisschen Rote Bete, müsst ein bisschen rumdrucksen, auf süß machen und andere Leute imitieren, indem ihr plötzlich ein bisschen auf süß macht und herumkreischt. Und schon habt ihr es geschafft – ihr habt den Shitstorm von der Backe!" Viele Follower stimmen Leyla in den Kommentaren zu oder ziehen gar Parallelen zur überraschenden Rehabilitation von Gil Ofarim (44) im Dschungelcamp 2026. Ob der Rote-Bete-Trick im Garten des großen Bruders aber nun tatsächlich eine strategische Inszenierung war, bleibt vorerst allein Leylas persönliche Vermutung.

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Joyn Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother" 2026

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RTL Leyla Lahouar und Kim Virginia Hartung im Dschungelcamp 2024

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Joyn / Marc Rehbeck Kim Virginia und Nikola Grey bei "Promi Big Brother"