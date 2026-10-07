Quoten-Flop? "Promi Big Brother" verliert TV-Zuschauer

Am Dienstagabend hat Promi Big Brother im Vergleich zum Staffelstart Federn gelassen. Wie DWDL.de berichtet, verfolgten insgesamt 1,11 Millionen Menschen die Sat.1-Show. Zum Auftakt waren es noch 1,26 Millionen gewesen – ein Minus von rund 150.000 Zuschauern binnen eines Tages. Beim jungen Publikum reichte es für das Reality-TV-Format, bei dem die Bewohner erneut in zwei Bereiche aufgeteilt sind, zudem nicht zum Tagessieg in der Primetime. Dort setzte sich TV Total mit Sebastian Pufpaff (50) an die Spitze: Die ProSieben-Show sicherte sich bei den 14- bis 49-Jährigen einen starken Marktanteil von 13,4 Prozent und lockte 440.000 junge Zuschauer vor die Bildschirme. Beim Gesamtpublikum schalteten insgesamt 920.000 Menschen ein. Das bedeutet: Beim Gesamtpublikum hatte das Container-Format zwar weiterhin die Nase vorn, doch in der heiß umkämpften werberelevanten Zielgruppe musste es sich dem ProSieben-Konkurrenten geschlagen geben.

Auch in der klassischen Zielgruppe musste "Promi Big Brother" Verluste hinnehmen. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ging binnen eines Tages um über einen Prozentpunkt auf 12,3 Prozent zurück. Im Segment der 14- bis 59-Jährigen schalteten 660.000 Menschen ein – ein Minus von etwa 50.000 Zuschauern im Vergleich zum Vortag. Trotz der sinkenden Reichweite konnte der Marktanteil in dieser erweiterten Zielgruppe jedoch von 9,3 auf 9,7 Prozent zulegen. Sat.1 selbst betonte deshalb, das Format habe "den gesamten Dienstagabend über deutlich zugelegt", wie DWDL.de den Sender zitiert. Tatsächlich liefen auch die Begleitangebote weiter solide: Die "Promi Big Brother"-Late-Night-Show verbuchte 650.000 Zuschauer und 12,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Der später startende Livestream kam in derselben Altersgruppe auf 11,6 Prozent.

Deutlich schwieriger gestaltete sich der Abend für Klaas Heufer-Umlauf (43). Seine Sendung "Experte für alles" lief direkt im Anschluss an "TV Total", rutschte dort aber auf nur noch 260.000 Zuschauer und 5,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ab. Einen Rückschlag gab es auch für Martin Rütter (56): Seine Vox-Sendung "Die Welpen kommen" kam auf insgesamt 790.000 Zuschauer und unterbot damit erneut den bisherigen Reichweitentiefstwert aus der Vorwoche. Ein kleiner Erfolg zeichnete sich immerhin bei den 14- bis 49-Jährigen ab, wo der Marktanteil leicht auf 6,0 Prozent kletterte. Knapp dahinter positionierte sich der Actionkracher "Terminator 2", den Kabel Eins zeitgleich auf Sendung schickte. Der Kultfilm lockte 600.000 Zuschauer an und sicherte sich beim jungen Publikum einen Marktanteil von 5,7 Prozent.

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Imago Vorstellung der neuen Bewohner von Promi Big Brother 2026 im Capitol Theater Düsseldorf

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Joyn / Steffen Z. Wolff Sebastian Pufpaff, "TV total Stand-up Club" 2025

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Getty Images Klaas Heufer-Umlauf beim Deutschen Fernsehpreis 2024 in Köln