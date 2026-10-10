Samira Yavuz entdeckt besonderes Talent bei ihrer Tochter

Große Überraschung bei Samira Yavuz (32)! Ihre vierjährige Tochter Nova entpuppt sich offenbar als echtes kleines Musiktalent. In der aktuellen Episode ihres Podcasts "Main Character Mode" schwärmt die Reality-TV-Bekanntheit stolz, dass die Kleine die Songs aus Mamas Playlist schon fehlerfrei mitsummen kann – und dabei sogar wie ein Profi jede Tonhöhe trifft. "In der Regel läuft meine Musik und die Nova kann alle Lieder mitsummen. Ich freue mich dann immer total. Ich sitze dann so da und höre so, wie sie das Lied mitsingt, und ich denke mir so: Boah, geil und wie gut auch noch", schildert Samira. Und weiter: "Also sie weiß genau, wann geht es rauf, wann geht es runter mit den Tönen. Ich finde es einfach richtig schön und ich würde gern auch sie in ihren Stärken nochmal mehr bestärken." Deshalb schaute sich das Duo nun gemeinsam eine Musikschule an – auch Novas beste Freundin war mit von der Partie.

Der Probelauf war für beide Seiten ein voller Erfolg. Samira war besonders von dem Mix aus Rhythmus-Übungen und Bewegung angetan, und beim Stopptanz war Nova voll in ihrem Element. Auch die lockere Stimmung stimmte die Podcasterin positiv: Dass ihre Tochter zwischendurch mal zu ihr flitzen durfte, störte hier niemanden. In Zukunft möchte sie zwar nicht die ganze Zeit danebensitzen, aber immer in Reichweite sein. Eine ganz andere Erfahrung machten die beiden übrigens in einer Tanzschule, die sie davor ausprobiert hatten: Dort war Nova noch viel zu verspielt und suchte zweimal Schutz bei ihrer Mama – was bei der Lehrerin nicht gut ankam. Mit vier Jahren sei nun aber der richtige Zeitpunkt, verschiedene Hobbys auszuprobieren, findet Samira. Zwang oder Drill lehnt sie dabei ab. Nova soll nur das machen, was ihr Freude bereitet. Statt vermeintliche Schwächen mit Kursen auszugleichen, möchte sie lieber die vorhandenen Begabungen fördern.

Nicht nur in der Musik, auch auf zwei Rädern sammelt Nova gerade fleißig neue Erfahrungen. Vor Kurzem hat das Mädchen nämlich gelernt, Fahrrad zu fahren. Während Samira die ersten Übungsrunden noch selbst mit ihrer Tochter gedreht hatte, verpasste sie ausgerechnet den ganz großen Moment: Die allerersten Meter ohne Stütze oder Hilfe schaffte Nova nämlich, als sie bei ihrem Papa Serkan Yavuz (33) war. Für Samira war es natürlich eine herbe Enttäuschung, bei diesem wichtigen Entwicklungsschritt nicht live dabei gewesen zu sein. Bei der musikalischen Entwicklung ihrer Tochter ist sie nun von Anfang an mit im Boot. Gleichzeitig möchte sie Nova genügend Freiraum lassen, um sich spielerisch auszuprobieren.

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Januar 2026

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz und ihre Tochter Valea, Oktober 2025

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Instagram / serkan_yavuz Nova, Samira, Serkan und Valea Yavuz im Mai 2025