Sterbeurkunde enthüllt neue Details zum Tod von Bob Mackie

Die Sterbeurkunde von Bob Mackie (86) bringt neue Einzelheiten zu seinem tödlichen Unfall ans Licht. Dem Dokument zufolge stürzte der Designer am 11. September 2026 im Gästehaus seines langjährigen Designdirektors Joseph McFate. Dabei erlitt Bob ein stumpfes Kopftrauma und eine Subarachnoidalblutung. Dabei handelt es sich um eine Blutung im Bereich des Gehirns, die durch eine Kopfverletzung ausgelöst werden kann. Nach dem Unfall wurde er in das Desert Regional Medical Center in Palm Springs gebracht. Dort starb er drei Tage später, am 14. September. In dem Dokument werden die durch den Sturz verursachten Verletzungen als unmittelbare Todesursachen aufgeführt. Damit liegen erstmals konkrete Angaben zu den Geschehnissen vor: Zuvor war lediglich bekannt gewesen, dass Bob an einer Lungenentzündung litt. Diese Erkrankung hatte sein Sprecher nach der Bekanntgabe des Todes zunächst als Todesursache genannt.

Mackies Team stellte gegenüber Us Weekly klar, dass der Designer zum Zeitpunkt des Unfalls nicht allein war: "Zur Klarstellung: Herr Mackie wohnte im Gästehaus auf dem Anwesen seines langjährigen Designdirektors Joe McFate. Eine medizinische Fachkraft war bei ihm, als er stürzte." Wie genau es zu dem folgenschweren Sturz kam, ist anhand der bislang vorliegenden Angaben allerdings nicht ersichtlich. Das Magazin bat sowohl Bobs als auch Josephs Vertreter um weitere Stellungnahmen. Auch die letzte Ruhestätte des Designers ist in der Sterbeurkunde dokumentiert. Demnach wurde seine Asche vor der Küste Kaliforniens im Meer verstreut.

Zahlreiche Wegbegleiter nahmen nach der Nachricht Abschied. Mit Cher (80) verband Bob über Jahrzehnte eine enge Freundschaft und kreative Zusammenarbeit. Auf X schrieb die Sängerin: "Mein lieber Bob ist in den Himmel gegangen. Wie ich ihn kenne, bringt er Pailletten, Perlen und seinen Zeichenblock mit. Gute Nacht, süßer Prinz. In Liebe, ich." Auch Carol Burnett (93) meldete sich zu Wort. Für sie hatte Mackie während aller elf Staffeln von "The Carol Burnett Show" die Kostüme entworfen. Auf Instagram schrieb sie: "Traurigkeit beschreibt nicht annähernd, wie ich mich fühle. Ich habe ihn sehr geliebt."

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Getty Images Designer Bob Mackie bei der Met Gala, 2019

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Getty Images Cher und Bob Mackie bei der Premiere von "Bob Mackie: Naked Illusion" in Los Angeles

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Getty Images Carol Burnett bei den Golden Globe Awards, 2020

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Welche Facette von Bob Mackie bleibt euch am stärksten in Erinnerung? Seine spektakulären Bühnenlooks für Cher – unverwechselbar und glamourös. Die ikonischen Kostüme aus der "Carol Burnett Show". Sein Gespür dafür, aus Mode echte Show-Momente zu machen. Ergebnis anzeigen