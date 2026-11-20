Christina Ricci (46) zufolge hat ein ausgebliebener Rückruf ihr einst enges Verhältnis zu Cher nachhaltig belastet. Die Schauspielerin berichtete jetzt in der Sendung "Watch What Happens Live With Andy Cohen", dass ihre frühere "Mermaids"-Kollegin ihr den Vorfall offenbar seit 27 Jahren nachtrage. Damals gaben die beiden gemeinsam ein Interview für ein Magazin. Christina war zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 19 Jahre alt. Darin habe Cher laut ihrer einstigen Filmpartnerin "all diese Dinge, die nicht gerade großartig über mich waren" gesagt. Die Sängerin habe sich anschließend auf ihrer Mailbox erklärt und um Entschuldigung gebeten. Christina reagierte damals jedoch nicht darauf und rief sie nicht zurück. Gegenüber Moderator Andy fasste Christina die Lage so zusammen: "Leider ist sie immer noch sauer auf mich, sie trägt mir das nach." Damit soll eine unbeantwortete Nachricht bis heute zwischen den ehemaligen Co-Stars stehen.

In der damaligen Nachricht habe Cher vor allem erläutert, wie das Interview aus ihrer Sicht gelaufen sei. "Dann hinterließ sie mir eine Mailboxnachricht darüber, dass Journalisten immer versuchen, die schlimmsten Dinge herauszubekommen und bla, bla, bla, und es tat ihr so leid, und ich war 19, also habe ich diese Nachricht nicht beantwortet", erinnerte sich Christina bei "Watch What Happens Live With Andy Cohen". Andy folgerte daraus, dass die Musikerin wegen des ausgebliebenen Rückrufs verärgert gewesen sein müsse. Christina gab ihm recht. Später habe sie mehrfach versucht, wieder Kontakt zu Cher aufzunehmen. Diese Bemühungen seien allerdings ohne Erfolg geblieben – von Cher habe sie lediglich "Funkstille" bekommen. Böse ist die Schauspielerin ihrer früheren Kollegin deswegen aber nicht. "Ich verehre sie, sie ist die Beste", betonte sie. Sie könne gut verstehen, dass Cher wütend wurde, nachdem die damals junge Schauspielerin auf ihre Entschuldigung überhaupt nicht reagiert hatte. Zum Schluss richtete Christina noch eine Botschaft direkt in die Kamera: "Ich liebe dich, Cher, ich liebe dich so sehr."

Kennengelernt hatten sich die beiden 1989 bei den Dreharbeiten zu "Mermaids". Cher spielte Rachel Flax, während Christina nach sechs Castings als deren Tochter Kate besetzt wurde. Winona Ryder (55) war als Kates ältere Schwester Charlotte zu sehen. Bereits 1999 erzählte Christina dem Magazin Rolling Stone, dass Chers frühe Unterstützung ihr geholfen habe, die Rolle zu bekommen. Auch während der Produktion habe sie die Nähe ihrer erfahrenen Kollegin gesucht. Am Set habe sie sich außerdem gern im Wohnwagen der Sängerin vor ihren Schulaufgaben versteckt. Ihre Lehrkraft sei nämlich zu eingeschüchtert gewesen, um dort anzuklopfen. Noch 2024 erinnerte sich Christina gegenüber Entertainment Weekly sehr positiv an diese Zeit. "Cher nahm mich unter ihre Fittiche", schwärmte sie. Die Sängerin habe sie von den Machtkämpfen und Problemen hinter den Kulissen abgeschirmt. So sollte das damals noch unerfahrene Kind die Spannungen am Set nicht auf sich beziehen. Über Chers fürsorgliche Haltung sagte Christina außerdem: "Sie wollte nie, dass ich mich unsicher fühle."

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