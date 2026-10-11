Ella Langley sagt Konzert wegen ernster Bedrohung ab

Ella Langley (27) musste ihre Fans am Freitagabend mit einer überraschenden Nachricht enttäuschen. Nur etwa zwei Stunden vor dem geplanten Beginn ihres ausverkauften Konzerts im BOK Center in Tulsa, Oklahoma, sagte die Countrysängerin ihren Auftritt kurzfristig ab. Auf Instagram erklärte die 27-Jährige, dass eine ernsthafte Sicherheitsbedrohung zu dieser Entscheidung geführt habe. Davon seien sowohl die Konzertbesucher als auch die Mitarbeitenden der Veranstaltungshalle und ihr eigenes Team betroffen gewesen. Nach Rücksprache mit den örtlichen Behörden, den Verantwortlichen des BOK Centers und ihrem Sicherheitsteam habe sie sich deshalb gegen die Durchführung der Show entschieden. "Ich habe mich so darauf gefreut, den heutigen Abend mit euch zu verbringen, aber eure Sicherheit wird mir immer mehr bedeuten als alles andere", versicherte Ella ihren Anhängern in ihrem Statement. Dabei machte sie unmissverständlich deutlich, dass sie kein Risiko eingehen wolle. "Ich weigere mich, irgendjemanden in Gefahr zu bringen", betonte die Musikerin. Worin die konkrete Bedrohung bestand, verriet sie allerdings nicht.

Ella war sich bewusst, dass die kurzfristige Absage bei ihren Fans für Ärger und Enttäuschung sorgen könnte. Deshalb richtete sie in ihrer Instagram-Botschaft auch eine ausführliche Entschuldigung an alle, die sich auf den Konzertabend gefreut hatten. "Ich weiß, wie viel Zeit, Anreise, Geld und Planung in einen Konzertbesuch fließen, und ich kann euch gar nicht sagen, wie leid es mir tut", schrieb die Sängerin. Gleichzeitig versicherte sie, dass die Verantwortlichen die Situation gründlich abgewogen hätten. "Diese Entscheidung wurde nicht leichtfertig getroffen", stellte sie klar. Auch das BOK Center teilte die Erklärung und unterstrich, dass die Sicherheit und das Wohlergehen aller Beteiligten höchste Priorität hätten. Nach sorgfältiger Prüfung der Umstände sei man zu dem Ergebnis gekommen, dass die Veranstaltung an diesem Abend nicht wie geplant stattfinden könne. Weitere Einzelheiten zu den Hintergründen der Absage sowie Informationen zur Rückerstattung bereits gekaufter Tickets sollen laut der gemeinsamen Mitteilung schnellstmöglich veröffentlicht werden.

Musikalisch befindet sich Ella derzeit eigentlich auf einem echten Höhenflug. Ihren großen Durchbruch feierte die Countrysängerin 2024 mit ihrem Debütalbum "Hungover", das unter anderem die erfolgreichen Titel "You Look Like You Love Me" und "Weren't For The Wind" enthält. Im April folgte mit "Dandelion" ihr zweites Studioalbum, das direkt auf Platz eins der US-amerikanischen Billboard 200 einstieg. Auch mit der dazugehörigen Leadsingle "Choosin' Texas" eroberte die Musikerin die Spitze der Charts. Bei den Academy of Country Music Awards im Mai konnte Ella ihren Erfolg schließlich mit zahlreichen Auszeichnungen krönen. Unter anderem erhielt sie Preise als Künstlerin des Jahres, Songwriterin des Jahres und beste Künstlerin. Darüber hinaus durfte sie sich über weitere Trophäen für die Single, den Song und das Musikevent des Jahres freuen.

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Getty Images Ella Langley bei Stars for Second Harvest im Ryman Auditorium in Nashville, 2. Juni 2026

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Getty Images Ella Langley bei SiriusXM's Small Stage Series im Grizzly Rose in Denver, 06. Oktober 2026

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Getty Images Ella Langley bei den Nashville Songwriter Awards im Ryman Auditorium in Nashville, 22. September 2026