König Charles übernimmt Millionenrechnung für Bruder Andrew

König Charles III. (77) greift seinem Bruder Andrew Mountbatten-Windsor (66) finanziell unter die Arme. Der Monarch übernimmt aus seinem Privatvermögen rund 1,5 Millionen Pfund [ca. 1,8 Millionen Euro] der Kosten, die für die Instandsetzung von Andrews früherem Zuhause, der Royal Lodge im Windsor Great Park, anfallen. Die Zahlung wurde am 9. Oktober bekannt, nachdem Andrew seinen noch mehr als 50 Jahre laufenden Pachtvertrag vorzeitig beendet und das Anwesen vollständig geräumt hatte. Schäden und ausstehende Renovierungen schlagen demnach insgesamt mit 1,8 Millionen Pfund [ca. 2,1 Millionen Euro] zu Buche. Das berichtet unter anderem The Sun.

Weil die Rückgabe innerhalb der ersten 25 Pachtjahre erfolgt, hätte der Royal eigentlich Anspruch auf eine Entschädigung von rund 302.000 Pfund [ca. 356.000 Euro] gehabt. Diese Summe wird jedoch vollständig mit der Rechnung verrechnet. Eine Auszahlung erhält Andrew somit nicht. Charles begleicht die verbleibende Differenz direkt, damit der Crown Estate nicht auf den Kosten sitzen bleibt. Ob die Hilfe als Geschenk oder Darlehen an seinen finanziell angeschlagenen Bruder gedacht ist, bleibt bislang offen.

Rund zwei Jahrzehnte lang lebte Andrew in der etwa 30 Millionen Pfund teuren Royal Lodge. Das Anwesen verfügt über rund 30 Zimmer. Laut Pachtvertrag musste der Bruder des Königs lediglich einen symbolischen Jahreszins in Form eines Pfefferkorns entrichten – und auch nur, wenn dieser verlangt wurde. Nach seinem Auszug wohnt Andrew nun auf Marsh Farm, die zum königlichen Sandringham-Anwesen in Norfolk gehört.

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Collage: Getty Images, Getty Images König Charles und Andrew Mountbatten-Windsor Collage

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Getty Images Prinz Andrew und König Charles III., September 2025

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Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor verlässt nach dem Oster-Gottesdienst die St George’s Chapel in Windsor