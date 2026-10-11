Promi-BB-Zoff um Nina: Gedeon stellt sie an den Pranger

Am Zaun des Promi Big Brother-Hauses geraten die beiden Bewohnergruppen heftig aneinander. Im Zentrum der Auseinandersetzung stehen Nina Bridney (23) und Christian Lell (42). Der ehemalige Fußballspieler möchte vor versammelter Mannschaft herausfinden, wie der Eindruck entstehen konnte, er sei gewalttätig. Seiner Darstellung zufolge habe das Thema auch Nina beschäftigt, da sie befürchtet habe, dass er die heikle Angelegenheit öffentlich ansprechen könnte. Doch die Influencerin wehrt sich entschieden gegen diese Behauptung. Sie habe Christian niemals als gewalttätig bezeichnet. Vielmehr habe Godfrey ihre Aussagen falsch aufgefasst und gebe nun lediglich seine persönliche Interpretation wieder. Schnell wird die Diskussion immer hitziger. Auch Maurice und Gedeon Burkhard (57) schalten sich lautstark ein, während mehrere Kandidaten gleichzeitig versuchen, ihre Sicht der Dinge zu erklären. Nina hält dem zunehmenden Druck schließlich nicht mehr stand. Unter Tränen verlässt sie die Runde und zieht sich ins Sprechzimmer zurück.

Der Streit geht auf ein Gespräch zurück, das Nina zuvor mit der anderen Bewohnergruppe geführt hatte. Dabei hatte sie erzählt, dass Christian sie angeblich heiraten und mehrere Kinder mit ihr bekommen wolle. Außerdem berichtete sie von einer Gewalterfahrung aus ihrer Jugend, bei der ihr im Alter von 16 Jahren die Hand gebrochen worden sei. Nun betont Nina, dass sie weder die Quelle der Behauptung über Christians Familienpläne genannt noch ihn mit dem damaligen Vorfall in Verbindung gebracht habe. Maurice verteidigt daraufhin seine Mitbewohner und stellt klar: "Hier wird jetzt vorgeworfen, er ist gewalttätig. Wir haben nicht gesagt, dass er gewalttätig ist." Als die Diskussion zunehmend im Chaos versinkt, platzt Gedeon der Kragen. "Könnt ihr alle mal die Fr*sse halten und die Frauen reden lassen?", fordert er die anderen Bewohner auf. Godfrey bleibt unterdessen bei seiner Wahrnehmung des ursprünglichen Gesprächs. "Du hast es nicht so erzählt, wie du es jetzt gemacht hast", hält er Nina entgegen. Er habe ihre Schilderungen so verstanden, dass es um Schläge gegangen sei. Auch Christian habe die Aussagen offenbar anders interpretiert und darauf emotional reagiert.

Im Sprechzimmer kann Nina ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Besonders Godfreys Umgang mit ihren Aussagen macht ihr zu schaffen. "Das ist alles voll aus dem Ruder gelaufen, und ich wusste, dass genau das passiert. Ich fühle mich nicht gut damit, wenn Godfrey das so macht. Ich fühle mich an den Pranger gestellt. Er sagt Sachen, die er so interpretiert, aber nicht die Worte, die ich gesagt habe. Interpretation und Worte sind was anderes. Er muss dann auch sagen, dass er das so wahrgenommen hat. Bei so einem sensiblen Thema ist das kein Spaß!" Bereits zuvor hatte es zwischen Nina und Christian eine emotionale Auseinandersetzung gegeben. Damals stand ein angebliches romantisches Interesse des Exfußballers im Mittelpunkt. Nina hatte ihn damit konfrontiert, dass Anouschka Renzi (62) ihr erzählt habe, er wünsche sich mehrere gemeinsame Kinder mit ihr. Christian wies sowohl entsprechende Beziehungsabsichten als auch konkrete Zukunftspläne zurück. Der Streit ging dem ehemaligen Sportler damals so nahe, dass er in Tränen ausbrach und erklärte, während des Gesprächs an seine persönlichen Grenzen gestoßen zu sein.

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Collage: Joyn, Imago Collage: Nina Bridney und Gedeon Burkhard

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Joyn Nina Bridney und Christian Lell bei "Promi Big Brother"

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Imago Nina Bridney beim PROMI BIG BROTHER REVEAL EVENT 2026 im Capitol Theater Düsseldorf