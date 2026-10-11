Nach Ehe-Aus zeigt sich Amanda Seyfried mit "Mamma Mia"-Ex

Nur wenige Wochen nachdem das Ehe-Aus mit Thomas Sadoski (50) bekannt geworden ist, trifft Amanda Seyfried (40) auf einen Mann aus ihrer Vergangenheit: ihren Exfreund Dominic Cooper (48). Beim Hamptons International Film Festival in New York posieren die beiden Schauspieler vertraut und herzlich für ein gemeinsames Foto. Ihre Wege hatten sich einst am Set des Musicalfilms Mamma Mia! gekreuzt. Von 2008 bis 2011 waren sie ein Paar. Amanda besucht das Festival, um ihren neuen Film "The Lightkeeper" vorzustellen, während Dominic dort sein Projekt "The Life and Deaths of Wilson Shedd" präsentiert. Wie die Schauspielerin berichtet, sehen sich die beiden bei dieser Gelegenheit zum ersten Mal seit langer Zeit wieder. Wer nun auf ein Liebescomeback hofft, wird allerdings enttäuscht: Im Gespräch mit People stellt Amanda klar, dass sie und ihr Ex heute lediglich freundschaftlich verbunden sind.

Über das Verhältnis zu ihrem früheren Partner findet die Mean Girls-Darstellerin liebevolle Worte. "Unsere Leben sind sehr unterschiedlich. Wir leben an ganz unterschiedlichen Orten, und ich habe einfach nur gute Gefühle ihm gegenüber", erklärt sie gegenüber dem Magazin. Ihre Verbindung, die sich über die Jahre entwickelt hat, beschreibt Amanda als "familiäre, schöne und sanfte Verbundenheit". Sie sei froh, Dominic in ihrem Leben zu haben, und halte ihn außerdem für unglaublich lustig. Auch nach ihrer Trennung standen die beiden noch einmal gemeinsam vor der Kamera: 2018 wirkten sie an der Fortsetzung "Mamma Mia! Here We Go Again" mit. Dass aus dem freundschaftlichen Wiedersehen mehr werden könnte, erscheint ohnehin unwahrscheinlich. Dominic ist seit 2018 mit der Schauspielerin Gemma Chan liiert.

Für Amanda kommt das Treffen zu einem Zeitpunkt, an dem sich auch privat einiges verändert. Erst im September 2026 bestätigten sie und ihr Ex Thomas das Ende ihrer Ehe nach neun gemeinsamen Jahren. Das Paar hatte sich im März 2017 das Jawort gegeben und hat zwei gemeinsame Kinder. Zum Zeitpunkt der offiziellen Bekanntgabe sollen die beiden bereits seit einiger Zeit getrennt gelebt haben. Über die konkreten Gründe für das Ehe-Aus äußerten sie sich nicht. Stattdessen erklärten sie, dass die Trennung für sie und ihre Familie die richtige Entscheidung sei. Noch wenige Monate vor der Bekanntgabe hatte Amanda öffentlich von ihrem damaligen Ehemann geschwärmt und hervorgehoben, wie sehr er sie sowohl im Privatleben als auch beruflich unterstütze.

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Getty Images Schauspielerin Amanda Seyfried, September 2026

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Frederick M. Brown/Getty Images Amanda Seyfried und Dominic Cooper im Februar 2009

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Getty Images Thomas Sadoski und Amanda Seyfried bei den 74. Primetime Emmys in Los Angeles, September 2022