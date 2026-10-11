Cindy Crawford zeigt sich nach Sohn Presleys Tod wieder

Cindy Crawford (60) hat sich nach dem Tod ihres Sohnes Presley Gerber (†27) erstmals wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Am vergangenen Samstag wurde die Modelikone gemeinsam mit ihrem Ehemann Rande Gerber (64) bei einem Spaziergang am Zuma Beach in Malibu gesichtet. TMZ liegen Bilder davon vor. Das seit 1998 verheiratete Paar hielt während des Ausflugs Händchen und schien sich ganz aufeinander zu konzentrieren. Cindy entschied sich für ein schlichtes, sportliches Outfit aus einem weißen Langarmshirt, schwarzen Leggings und einer Kappe. Auch Rande war leger gekleidet und trug ein weißes T-Shirt, schwarze Sportshorts sowie eine Kappe. Für die beiden war es der erste gemeinsame öffentliche Auftritt seit mehreren Wochen. Nachdem ihr Sohn am 20. September verstorben war, hatten sich Cindy und Rande vollständig aus dem Rampenlicht zurückgezogen, um den schweren Verlust zu verarbeiten. Öffentliche Stellungnahmen oder gemeinsame Auftritte hatte es seitdem nicht gegeben.

Presley war im Alter von nur 27 Jahren in einer Entzugseinrichtung im kalifornischen Santa Monica verstorben. Wie mehrere Quellen berichteten, steht der Verdacht einer Überdosis im Raum. Zwar wurde der Leichnam bereits obduziert, eine endgültige Todesursache konnte bislang jedoch nicht bekannt gegeben werden. Laut TMZ sind die entsprechenden Untersuchungen noch nicht abgeschlossen. Gleichzeitig werfen die Umstände seines Todes weitere Fragen auf. Insbesondere die medizinische Betreuung des jungen Models in der Einrichtung soll bei seinen Angehörigen für Unmut gesorgt haben. Demnach seien Familienmitglieder unter anderem darüber verärgert, dass Presley von seinen behandelnden Ärzten Ketamin verschrieben bekommen habe. Auch über eine mögliche Trauerfeier gibt es bisher keine offiziellen Informationen. Berichten zufolge bevorzugt die Familie eine private Gedenkveranstaltung im engsten Kreis. Ob ein solcher Abschied inzwischen stattgefunden hat, ist allerdings nicht bekannt.

Neben ihrem verstorbenen Sohn haben Cindy und Rande auch ihre Tochter Kaia Gerber (25). Die 25-Jährige hat sich ebenso wie ihre Eltern bislang nicht öffentlich zu Presleys Tod geäußert. Freunde und frühere Partnerinnen des Models nahmen dagegen bereits mit emotionalen Beiträgen in den sozialen Medien Abschied von ihm. Auch aus dem langjährigen Freundeskreis der Familie kommt Unterstützung. Hollywoodstar George Clooney (65), der Cindy und Rande seit vielen Jahren nahesteht, zeigte sich von der Nachricht zutiefst erschüttert. Er bezeichnete Presleys Tod als eines der schlimmsten Ereignisse, die sowohl die Gerbers als auch seine eigene Familie getroffen hätten. Besonders tragisch: Nur wenige Wochen vor dem Tod ihres älteren Bruders hatte Kaia noch öffentlich über dessen Probleme mit der Sucht gesprochen.

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Getty Images Presley Gerber, Cindy Crawford und Rande Gerber bei der Weltpremiere von Apple TV+s "Palm Royale" im Samuel Goldwyn Theater