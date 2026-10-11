Brisant: Bonnie Blue setzt jetzt auf ein digitales Double

Bonnie Blue (27) schlägt ein neues Kapitel auf: Das Model arbeitet nun mit der Plattform Candy AI zusammen und hat dort ein digitales Ebenbild von sich erstellen lassen. Das KI-Double orientiert sich sowohl an ihrem Aussehen als auch an ihrer Stimme und soll es ihr ermöglichen, mit einem deutlich größeren Publikum zu interagieren. Besonders brisant ist, dass ihre virtuelle Version nach eigener Aussage sogar in Ländern verfügbar sein kann, aus denen sie ausgewiesen wurde. "Ich bin Candy AI beigetreten, um ein größeres Publikum zu erreichen. Mein digitales Double wird einige meiner berüchtigtsten Videos nachstellen und außerdem Dinge anbieten, die ich derzeit nicht anbiete", erklärte sie laut Female First.

Bonnie möchte offenbar genau verfolgen, wie die Nutzer auf ihr digitales Ebenbild reagieren. Sie plant, deren Erfahrungen und Ideen auszuwerten und daraus Inspiration für zukünftige Aktionen zu gewinnen. Die Fantasie der Millionen Nutzer könnte ihrer Meinung nach sogar ihre eigene übertreffen. Bewusst habe sie ihrem KI-Double keine Grenzen gesetzt: "Grenzen? Welche Grenzen? Mein digitales Double wird dieses Wort nicht verstehen", stellte sie klar. Mit einem Augenzwinkern ergänzte sie, dass sie sich bereits darauf freue, wenn ihre virtuelle Version wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses belangt werde. Neben der größeren Reichweite sieht das Model in dem Projekt auch einen persönlichen Vorteil. Im August 2026 war Bonnie zum ersten Mal Mutter geworden. "Ein digitales Double zu haben, wird mir mehr Zeit mit meinem Baby geben", betonte sie.

Die Anspielung auf ihre Ausweisungen kommt nicht von ungefähr. Besonders für Aufsehen sorgte Bonnies Abschiebung aus Indonesien: Nach einer Razzia in ihrer gemieteten Unterkunft auf Bali musste sie das Land verlassen und erhielt ein zehnjähriges Einreiseverbot. Die Behörden beschlagnahmten damals Kostüme, Kameras und Kondome. Sie warfen ihr vor, mit kommerziellen Filmaufnahmen gegen die Auflagen ihres Touristenvisums verstoßen zu haben. Wie der Fahrer ihres als Bang Bus bekannten Fahrzeugs auf Instagram berichtete, musste er gemeinsam mit ihr das Land verlassen. Er beschrieb die Festnahme als beängstigend und erklärte, die Gruppe sei zuvor verfolgt und die Villa mit Drohnen überwacht worden. Mit ihrem digitalen Ebenbild kann Bonnie ihre Präsenz in solchen Ländern nun aufrechterhalten, ohne selbst vor Ort sein zu müssen.

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Getty Images Tia Billinger, auch bekannt als "Bonnie Blue"

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Instagram / bonnieblue Bonnie Blue mit ihrem Neugeborenen, August 2026

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Instagram / bonnie_blue_xox Bonnie Blue, Erotikmodel