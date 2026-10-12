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Selma Blair
Angriff auf Flugbegleiter: Selma Blair wurde festgenommen

Angriff auf Flugbegleiter: Selma Blair wurde festgenommen

- Promiflash Redaktion
Lesezeit: 2 min
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Dramatische Szenen über den Wolken: Selma Blair (54) ist am Sonntag nach der Landung eines Delta-Airlines-Flugzeugs am John F. Kennedy International Airport in New York festgenommen worden. Wie TMZ berichtet, soll die Schauspielerin während des Fluges versucht haben, eine Flugzeugtür zu öffnen – obwohl sich die Maschine noch in der Luft befand. Als die Besatzung eingriff, soll die Situation eskaliert sein. Selma wird vorgeworfen, einen Flugbegleiter geschlagen und einen weiteren gebissen zu haben. Zwei Crewmitglieder sollen dabei verletzt worden sein. Nach der Landung kümmerten sich die Behörden um den Vorfall. Die Schauspielerin wurde zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Inzwischen hat auch das FBI Ermittlungen aufgenommen.

Wie die New Yorker Hafenbehörde mitteilte, musste eines der betroffenen Besatzungsmitglieder im Krankenhaus behandelt werden. Unterdessen äußerte sich Selmas Sprecher gegenüber TMZ zu den Vorwürfen und verwies auf gesundheitliche Probleme. "Selma erlitt einen medizinischen Notfall, der zu dem mutmaßlichen Verhalten führte", erklärte er. Weiter hieß es: "Nach der Landung wurde sie sofort medizinisch versorgt und befindet sich derzeit in einem stabilen Zustand." Was hinter dem medizinischen Notfall steckt, ist bislang nicht bekannt. Zum Zeitpunkt des Berichts wurde die "Hellboy"-Darstellerin noch ärztlich untersucht. Ob der Zwischenfall strafrechtliche Folgen für sie haben wird, ist ebenfalls offen.

Schon 2016 hatte Selma an Bord eines Flugzeugs für Aufsehen gesorgt. Damals kam es während einer Reise zu einem Vorfall, nach dem die Schauspielerin auf einer Trage aus der Maschine gebracht wurde. Erst Anfang Oktober hatte sie sich wieder bei einem öffentlichen Termin gezeigt: Am 1. Oktober besuchte sie in New York die Veranstaltung "State of the Arts: An Evening at The Jewish Museum" der Anti-Defamation League. Laut TMZ machte sie dort einen gut gelaunten Eindruck. Bekannt wurde Selma vor allem durch ihre Rollen in Filmen wie "Eiskalte Engel" und "Natürlich blond!". Später stand sie unter anderem für "Super süß und super sexy" und die "Hellboy"-Reihe vor der Kamera. Abseits ihrer Karriere ist die Schauspielerin Mutter eines Kindes.

Selma Blair bei Variety's Power of Women im Beverly Hills Hotel, 23. September 2026
Getty Images
Selma Blair bei Variety's Power of Women im Beverly Hills Hotel, 23. September 2026
Selma Blair, 2021
Getty Images
Selma Blair, 2021
Selma Blair bei der Vanity Fair Oscar Party im LACMA, Los Angeles, 15. März 2026
Getty Images
Selma Blair bei der Vanity Fair Oscar Party im LACMA, Los Angeles, 15. März 2026
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